Ankara Barosu’ndan kadın çalışanlarına özel izin

Türkiye’de bazı özel şirketlerde uygulanan regl iznine Ankara Barosu’ndan da destek geldi. Ankara Barosu, baro bünyesindeki kadın çalışanlarına ayda bir gün menstrüasyon (regl) izni verme kararı aldı.

Ankara Barosu, baro bünyesindeki kadın çalışanlarına ayda bir gün regl izni verme kararı aldı. Barodan yapılan açıklamada, "Avukatlık Kanunu 76. maddesi gereğince var olma amaçları insan haklarını savunmak ve korumak olan baroların, kadın çalışmalarının ve kadın mensuplarının lehine toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamaya yönelik iş ve işlemler yapması gerekliliğinden Ankara Barosu, Ankara Barosu iktisadi işletmeleri ve Abays bünyesinde çalışan kadın çalışanlara talep ettikleri herhangi bir iş gününde ayda 1 gün regl izni verilmesine; Ankara Barosu mensubu kadın işçi avukatlar için, bağlı çalıştıkları avukatlara kararın tavsiye mahiyetinde duyurulmasına karar vermiştir. Tüm meslektaşlarımıza saygıyla duyurulur" denildi.