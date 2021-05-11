Ankara Barosundan İsrail’e tepki

Ankara Barosu, İsrail’in Filistin halkına yaşattığı zulme tepki gösterdi.

İsrail ordusunun Filistinli sivil halkı katletmesinin üzerine ülkenin dört bir tarafından tepkiler yükselmeye devam ediyor. Yaşanan vahşet sonrası Ankara Barosu da bir açıklama yaparak İsrail’e tepkisini gösterdi.

Ankara Barosu tarafından yapılan açıklamada, “İsrail Ordusu’nun Gazze’de dokuz çocuğu ve 24 sivili hunharca katlettiği vahşet, şimdiye kadar yaptığı katliamlardan hiçbir müeyyide görmemenin cüretiyle tüm dünyanın gözü önünde işlenmeye devam etmektedir. Yaşama hakkı ve insan onuru, bazı ülkelerde yaşayan insanlara hasredilmiş bir ayrıcalık değil her bireyin sadece doğmakla istisnası olmadan kazandığı en temel ve evrensel insan hakkıdır. Başta Birleşmiş Milletler olmak üzere tüm uluslararası örgütlerin, evrensel düzeyde kurulan mahkemelerin, insan hakları temelli her kurum ile sivil toplum kuruluşunun ve tüm dinlerden, dillerden, milliyetlerden bağımsız olarak bu vahşeti okuyan, tanık olan, acıyı hisseden tüm insanların bu vahşete karşı çıkma sorumluluğu vardır. Dünyanın gözü önünde kanlı bir cüretle gerçekleştirilen bu katliama karşı aynı dünyayı, üzerinde kurulmuş tüm uluslararası örgüt ve mahkemeler başta olmak üzere ayağa kalkmaya ve bu vahşetin sonlandırılması için ivedilikle adım atmaya davet ediyoruz” denildi.