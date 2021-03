Ankara Barosu’ndan avukat cinayeti nedeniyle duruşma boykotu kararı

Ankara Barosu, Kocaeli’de icra memurlarıyla birlikte hacze gelen Avukat Ersin Arslan’ın öldürülmesini protesto ederek, 19 Mart’ta duruşma boykotu kararı aldı. Ankara Barosu Başkanı Erinç Sağkan, "Tüm meslektaşlarımızı tutuklu ve acil işler dışında baro başkanlığımızın aldığı karar doğrultusunda yaşam hakkımızı savunmak için duruşmalarına mazeret vermeye davet ediyoruz" dedi.

İstanbul Barosu’na kayıtlı Avukat Ersin Arslan, dün Kocaeli Gebze’de haciz işlemi için gittiği evde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Ankara Barosu üyesi bir grup avukat, Ankara Adliyesi önünde toplanarak cinayeti protesto etti. Avukatlar adına basın açıklaması yapan Ankara Barosu Başkanı Erinç Sağkan, görevini yaparken haciz mahallinde hunharca katledilen Arslan’ı kaybetmenin öfkesini kalplerinde hissettiklerini söyledi. Arslan’ın görevini ifa ettiği için sevdiklerinden koparılan ilk meslektaşları olmadığını belirten Sağkan, "Meslektaşımızın katli ile avukat düşmanı politikaların arasındaki illiyet bağı açıktır. Yaşanan her trajedide dile getirdiğimiz toplumsal cinnet halinin avukata yönelmiş bu biçimi, araç ve yöntem değiştirerek gittikçe vahşileşmektedir. Görev şehidi meslektaşımıza her gün bir başka meslektaşımızın eklenmemesi, avukatlar bu cinnet haline karşı korunduğu için değil cinnetin sınırında olanlar canımızı alma girişiminde henüz bulunmadıkları içindir. Bu ülkede adliyeler, haciz mahalleri, avukatlık ofisleri çok uzun zamandır avukat kanına bulanmış ve görev yaptığımız her alan devasa bir cinayet mahalli haline gelmiştir" diye konuştu.

Acısını yüreklerine gömecekleri bir meslektaşlarının daha kaybına tahammüllerinin bulunmadığını ifade eden Sağkan, "Tüm bu sebeple Ankara Barosu Yönetim Kurulu tarafından 19 Mart’ta duruşma boykotu kararı alınmıştır. Tüm meslektaşlarımızı tutuklu ve acil işler dışında baro başkanlığımızın aldığı karar doğrultusunda yaşam hakkımızı savunmak için duruşmalarına mazeret vermeye davet ediyoruz. Ankara Barosu Yönetim Kurulu kararı ve mazeret dilekçesi örneği meslektaşlarımızın değerlendirmesine sunulacaktır" şeklinde konuştu.

Avukatlar, basın açıklamasının ardından adliye önünden ayrıldı.