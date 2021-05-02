Ankara armudu anavatanında

Akyurt Belediyesi, Ankara armudunu Akyurt’un markalarından biri yapmaya kararlı. İlçede doğal alanda kendi yetişen ahlat ağaçlarına Ankara armudu aşılandı.

Ankara armudunun geçmişte Akyurt için önemli bir gelir kaynağı olduğunu ancak zamanla bu değerini yitirdiğini kaydeden Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık bin ahlat ağacına aşılama yapıldığını ve 4 yıllık sürenin ardından meyvelerini almaya başlayacaklarını duyurdu.

"Bu değeri Ankara’ya yeniden kazandıracağız"

"Bu güzel meyveyi anavatanında yeniden yeşertmeyi hedefliyoruz" diyen Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, Kozayağı’nda yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Ayık, "Ankara armudu için ilçemizde birkaç yıldır devam eden çalışmalar var. Önce örnek bahçeler kuruldu, daha sonra ise doğadaki mevcut ahlat ağaçlarına aşılama yapma işlemine geçtik. Geçtiğimiz yıl ve bu yıl toplam bin ahlat ağacının gövdesine Ankara armudu aşıladık. Ankara armudu bizim için önemli bir meyve. 2 asır öncesine kadar çok önemli bir gelir kaynağı iken, bugün değerini kaybetmiş bir tür. Biz bu değeri Ankara’ya ve Ankara armuduna yeniden kazandırmayı, bu güzel meyveyi anavatanında yeniden yeşertmeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

"4 yıl sonra meyvelerini alacağız"

İlçe halkının Ankara armudu projelerine destek olduğunu ve ahlat ağaçlarının aşılanması için çok sayıda başvuru aldıklarına da değinen Ayık, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Akyurt ve çevresinde bugün bulunduğumuz Kozayağı ve Karacakaya arazilerinde popülasyonu çok yüksekti. Bu değere sahip çıkacak, inşallah Ankara armudunu eski günlerine geri döndüreceğiz. Bölgede yaşayan vatandaşlarımız kendi arazilerindeki ahlat ağaçlarının da aşılanması için bize başvuruda bulunuyor. Elimizden gelen desteği vererek, olabilecek en kısa süre içerisinde olumlu sonuçlar almayı hedefliyoruz. Yaklaşık 4 yıl gibi bir zaman sonra meyvelerini almaya başlayacağız. Ekonomik bir değeri de olacak. Böyle bir çalışmayı yapıyor olmaktan dolayı çok memnunuz.”