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Anız yangınları orman yangınına dönüşmesin

TÜRKİYE GENELİNDE SON GÜNLERDE ARTAN ORMAN YANGINLARININ ANA NEDENİNİN ANIZ YAKIMI NEDENİ İLE ÇIKMASININ ARDINDAN DÜZCE BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRÜ MEHMET ALİ KAHRAMAN, VATANDAŞLARIN ANIZ YAKMAMASI GEREKTİĞİNİ ANIZLARIN BELEDİYE EKİPLERİNCE BULUNDUKLARI YERDEN ALINABİLDİĞİNİ BELİRTEREK, “ ANIZ YANGINLARI DOĞADAKİ CANLILARI YOK EDİYOR. DOĞAYI KOMPLE KATLETMİŞ OLUYORLAR” DEDİ

Genel 07.09.2020, 10:27
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Anız yangınları orman yangınına dönüşmesin

DÜZCE (İHA) – Türkiye genelinde son günlerde artan orman yangınlarının ana nedeninin anız yakımı nedeni ile çıkmasının ardından Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürü Mehmet Ali Kahraman, vatandaşların anız yakmaması gerektiğini anızların belediye ekiplerince bulundukları yerden alınabildiğini belirterek, “Anız yangınları doğadaki canlıları yok ediyor. Doğayı komple katletmiş oluyorlar” dedi.

Son günlerde ülke genelinde Kastamonu, Çorum, Denizli, İzmir ve Düzce’de çıkan orman yangınları yapılan müdahaleler ile kontrol altına alındı. Yangınlar vatandaşların tarlalarında yaktığı anızlardan çıkınca Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Mehmet Ali Kahraman’da vatandaşlara uyarılarda bulundu. Vatandaşların anızlarını yakmak yerine belediyelere haber vererek aldırabileceğini, anız yangınını kontrol altına tutamadıkları zaman doğadaki canlılar ile birlikte doğayı katlettiklerini dile getirdi.

Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürü Mehmet Ali Kahraman, “Çıkan anız yangınları vatandaşlarımızın bahçelerinde yaptığı temizlikleri bize haber verip kaldırttırmak yerine yakarak ortadan kaldırma gibi bir girişimleri var. Bu girişimler anız yangını olarak kontrol altına alınamadığında, vatandaşların kontrol altına alamadığında geniş çaplı bir alana yayılıyor. Neticesinde bu yangınlar ormanlara kadar ulaşabiliyor. Biz bununla alakalı vatandaşlarımızı belediyemizin anons sisteminden yerel medya hesaplarından kendi sayfalarımızdan daha önce uyarılarda bulunmuştuk. Tekrar söylüyoruz. Bu anız yangınlarına karşı lütfen daha dikkatli daha duyarlı olalım ve yakmayalım. Biriktirelim ve biriktirdiğimizi belediye ekipleri bulunduğu bölgeden bu atığı bir şekilde kaldırıyor. Haber verildiğinde gidip alınıyor. Vatandaşlarımız sadece anız yakmakla kalmıyor, bu toprakta bulunan canlı mikroorganizmalarında yok olmasına sebep oluyorlar. Yani doğayı komple katletmiş oluyorlar. O alanın tamamıyla canlı toprağını yok etmiş oluyoruz. Bu nedenle yakmayalım dikkatli olalım ki en azından gelecek nesillere biz örnek olalım, biz anlatalım biz bilelim büyükler olarak. Ben vatandaşlarımızın bu konularda dikkatli olmaları gerektiğini anız yakılmaması gerektiğini tekrar tekrar söylüyorum. Lütfen anız yakmayalım çevremizi koruyalım” ifadelerinde bulundu.

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