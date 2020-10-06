Anız yangınları kuraklığı tetikliyor

Tepebaşı Ziraat Odası Başkanı Süleyman Buluşan, ülke genelinde son günlerde artan anız yangınlarının toprağa zarar verdiğini ve kuraklığı tetiklediğini söyledi.

Tarlasını yeni sezona hazırlamak için kolaya kaçan bazı üreticiler harmandan geriye kalan sap kalıntılarını yakıyor. Anızın yanmasının ardından toprak büyük oranda zarar görürken, tarladaki minik hayvanlar da alevler yüzünden ölüyor. Hal böyle olunca bilinçsiz bir şekilde anız yakan kişi, hem doğayı hem de tarlasındaki üründen alacağı verimi olumsuz yönde etkilemiş oluyor.

"Anız yakan geleceğini yakar"

Konuyla ilgili konuşan Tepebaşı Ziraat Odası Başkanı Süleyman Buluşan, anız yakmanın topraktaki yararlı minerallere hasar verdiğini söyledi. Anız yangınlarının kuraklığı tetiklediğini vurgulayan Buluşan, "Anız yakmak toprağı öldürmek, doğayı kirletmek, hayvanları yok etmek demektir. Anız yakan çiftçimiz geleceğini yakmaktadır. Yakılan buğday ve arpa kalıntılarının topraktaki hasarı çok büyük olur. Anız haliyle toprağın işlenmesi, sürülmesi toprağa can verir, hava almasını sağlar. Daha da önemlisi son yıllarda kuraklık çanlarını çaldığı bu günlerde düşünülmeden yakılan ekinler kuraklığı tetikler. Anızlar yakılmamalı, toprağımız ölmemeli. Anız yakarak dünyamızı kirletmemeliyiz" diye konuştu.