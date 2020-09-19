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Anız yangını rüzgarla büyüdü, karayolundaki sürücüler zor anlar yaşadı

BURSA’NIN KARACABEY İLÇESİNDE ÇIKAN YANGIN RÜZGARIN DA ETKİSİYLE BÜYÜRKEN, BURSA-İZMİR KARAYOLUNU KULLANAN SÜRÜCÜLER YOĞUN DUMAN NEDENİYLE TRAFİKTE İLERLEMEKTE GÜÇLÜK ÇEKTİ.

Genel 19.09.2020, 00:45
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Anız yangını rüzgarla büyüdü, karayolundaki sürücüler zor anlar yaşadı

Bursa’nın Karacabey ilçesinde çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle büyürken, Bursa-İzmir karayolunu kullanan sürücüler yoğun duman nedeniyle trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

Yangın, Bursa-İzmir karayolu Seyran Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre yakılan anız soncunda çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine Bursa Büyükşehir’e bağlı Karacabey İtfaiyesi ve çevre ilçelerden birçok itfaiye ekibi sevk edildi. Yoğun duman nedeniyle Bursa-Karacabey karayolunu kullanan sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Yangın, çevrede bulunan sazlıklara sıçramasıyla birlikte daha da büyüdü. Çevrede bulunan bir benzin istasyonuna sıçramasından korkulan yangın, itfaiye ekiplerinin de müdahalesiyle 3 saatte kontrol altına alınarak, söndürüldü.

Olayla ilgili jandarma ekipleri soruşturma başlattı.

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