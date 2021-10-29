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Anıtkabir’den gelen şanlı Türk bayrakları 98 yıllık gururla taşındı

Büyük Önder Atatürk’ün ebedi istirahatgâhı Anıtkabir’de dalgalanan ve yenileriyle değiştirilen Türk bayrakları, Sağlık ve Eğitim Vakfının (SEV) talebi üzerine, SEV’e bağlı İzmir Amerikan Koleji, Tarsus Amerikan Koleji, Üsküdar Amerikan Lisesi ve SEV Amerikan Kolejine kazandırıldı. Anıtkabir’de düzenlenen askeri törenle teslim alınan şanlı bayraklar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda öğrencilerin omuzlarında gururla taşındı.

Genel 29.10.2021, 10:44
Anıtkabir’den gelen şanlı Türk bayrakları 98 yıllık gururla taşındı

Büyük Önder Atatürk’ün ebedi istirahatgâhı Anıtkabir’de dalgalanan ve yenileriyle değiştirilen Türk bayrakları, Sağlık ve Eğitim Vakfının (SEV) talebi üzerine, SEV’e bağlı İzmir Amerikan Koleji, Tarsus Amerikan Koleji, Üsküdar Amerikan Lisesi ve SEV Amerikan Kolejine kazandırıldı. Anıtkabir’de düzenlenen askeri törenle teslim alınan şanlı bayraklar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda öğrencilerin omuzlarında gururla taşındı.

Türkiye’nin en köklü eğitim kurumlarından Sağlık ve Eğitim Vakfı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı Tarsus, İzmir ve İstanbul’daki dört lisesinde Anıtkabir’den getirilen Türk bayrakları ile karşılamanın gururunu yaşıyor. SEV’e bağlı İzmir Amerikan Koleji, Tarsus Amerikan Koleji ve İstanbul’daki SEV Amerikan Koleji ile Üsküdar Amerikan Lisesi, bu yıl 29 Ekim’i Anıtkabir’de dalgalanmış olan şanlı bayraklarla karşıladı.

Anıtkabir’de askeri törenle teslim alındı

Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebedi istirahatgâhı Anıtkabir’de sürekli dalgalanmakta olan ve 10 Kasım hariç hiçbir zaman yarıya indirilmeyen Türk bayrağımız, zaman zaman yenisiyle değiştiriliyor. Yenisiyle değiştirilen bayrak ise temizlenip tamir ediliyor, ütülenip özel kutusu içinde hazırlanıyor ve onu koruyup sergilemeye talip olan kurumlara törenle teslim ediliyor.

Sağlık ve Eğitim Vakfı, bir süre Anıtkabir’de dalgalanmış olan ve yenileriyle değiştirilen Türk bayraklarını dört lisesinde sergilemek üzere talepte bulundu. SEV’den yapılan talep üzerine bu özel bayraklar, SEV’e bağlı İzmir Amerikan Koleji, Tarsus Amerikan Koleji ve SEV Amerikan Koleji ile Üsküdar Amerikan Lisesine verilmeye uygun bulundu.

Türk bayrakları, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebedi istirahatgâhı Anıtkabir’de düzenlenen askeri törenle teslim alındı. Anıtkabir’de dalgalanmış olan bu şanlı bayraklarla, İzmir Amerikan Koleji ve İstanbul’daki SEV Amerikan Kolejinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda coşkulu törenler düzenlendi. İzmir ve İstanbul’daki okul bahçelerinde eş zamanlı düzenlenen törenlerde, Anıtkabir bayrakları öğrencilerin omuzları üzerinde gururla taşındı.

“Geleceğe miras bırakacağız”

Anıtkabir’de dalgalanmış olan bayrakları liselerine kazandırmış olmaktan büyük bir gurur duyduklarını ifade eden SEV Genel Müdürü Prof. Dr. Güray Erkol, “Anıtkabir’deki bayrakları almak için kurumlar başvuruyor ve uygun bulunan kurumlara bu özel bayraklar emanet ediliyor. İzmir, Tarsus ve İstanbul’daki dört lisemizin tamamı bu çok özel bayrakları almaya uygun bulundu, bunun için ayrı bir gurur yaşıyoruz. Bu bayraklar artık bize emanet. Okullarımızın kampüslerinde onları sonsuza dek özenle koruyacak, ulusal bayramlarımızda gururla dalgalandıracağız. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ilkeleri ışığında, okullarımızdaki binlerce çocuğumuzla birlikte bu şanlı bayrakları da geleceğe miras bırakacağız” diye konuştu.

“19 Mayıs’ta Anıtkabir’de dalgalandı”

Bayrakları Anıtkabir’den teslim alarak okullara devreden SEV Yönetim Kurulu Üyesi Refik Kutluer, İzmir Amerikan Koleji’ndeki törende yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“Rengini, atalarımızın kanlarından almış bu şanlı bayrak, bağımsızlığımızın ve egemenliğimizin sembolüdür. Temsil edildiği her yerde, bu kahraman ulusun gurur kaynağı olmuştur. Bu bayrak, 19 Mayıs’ta Anıtkabir’de dalgalanmış bayraktır. Gururla sahipleneceğimiz bu yüce Türk bayrağı, her sene tekrarlanarak gelenekselleşmesini planladığımız bu tören sonrasında okullarımızda sergilenecektir. Bayrağımızı Sağlık ve Eğitim Vakfı adına büyük bir gururla teslim aldım ve bugün bu kutsal emaneti size devrediyorum.”

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