Anıtkabir’de dalgalanan Türk bayrağı DEÜ’de sergilenecek

Bayrakbilim ve Türk Bayrakları Müzesi Müdürü Öğr. Gör. Ömer Durmaz, Anıtkabir’de dalgalanmış Türk bayraklarından birini, müzede sergilenmek üzere Milli Savunma Bakanlığından teslim aldı. Müzede Türk toplumunun bayrağına verdiği değerin anlatıldığını ifade eden DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, katkılarından dolayı Milli Savunma Bakanlığına teşekkür etti.

Türkiye’nin ilk Bayrakbilim ve Türk Bayrakları Müzesinde sergilenen bayrak koleksiyonu, her geçen gün büyümeye devam ediyor. Müze Müdürü Öğr. Gör. Ömer Durmaz, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebedi istirahatgâhı Anıtkabir’de dalgalanmış Türk bayraklarından bir tanesini, Milli Savunma Bakanlığından Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) adına teslim aldı. Durmaz, kıymetli emaneti Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğüne getirdi.

Türk toplumunun bayrağa verdiği değer ve gösterdiği saygıya dikkat çeken DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, "Biz, bayrağını birbirine teslim ederken, yolda asılı olan bir Türk bayrağının altından geçerken ya da yere düşen bayrağı kaldırırken öpüp alnına koyan bir toplumuz. Fotoğraf çektirirken diğer liderlerin aksine yerdeki Türk bayrağını alıp cebine koyan bir Cumhurbaşkanı tarafından temsil edilen bir toplumuz. Biz bayrağını gördüğünde, özgürlüğü uğruna ödediği bedelleri hatırlayan bir toplumuz. İşte bu duyguları üniversitemiz bünyesinde kurduğumuz Türkiye’nin ilk Bayrakbilim ve Türk Bayrakları Müzesinde genç nesillere aktarıyoruz. Bayrak salonunda sergilediğimiz her bir bayrağın hikayesini anlatıyoruz. Anıtkabirde dalgalanan şanlı bayrağımızın bir tanesini müzemizde sergilemek, şerefle hak ettiği yerde korumak üzere rica etmiştik. Sağ olsun yetkililer ricamızı kırmayarak orada dalgalanan ve ilk çıkarılan bayrağı bize ileteceklerini söylemişlerdi. Müze Müdürümüz Öğr. Gör. Ömer Durmaz, Ankara’ya giderek Milli Savunma Bakanlığından bayrağımızı teslim aldı. Milli Savunma Bakanlığına desteklerinden ötürü teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Öğr. Gör. Ömer Durmaz da, sergiledikleri bayrak koleksiyonunun, hediye edilen parçalarla her geçen gün zenginleştiğini ifade etti. Durmaz, genç nesillere milli mücadele yıllarının ve bayrak sevgisinin aktarılması noktasında müzenin önemli bir işlevi yerine getirdiğini anlatarak, “Anıtkabir’den aldığımız bayrağımızı da üniversitemize, İzmirimize getirdik; sizin nezdinizde tüm halkımızın dikkatine, müzemize sunuyoruz” dedi.