Aniden bastırdı, kaçacak yer bulamadılar

Sivas’ta bir anda bastıran dolu yağışı, vatandaşları şaşkına çevirdi. Neye uğradığını şaşıranlar kaçacak yer bulamadı.

Sivas’ta öğle saatlerinde güneşli havayı gören vatandaşlar kendini dışarı attı. Ancak bir anda dolu yağışı başladı. Neye uğradığını şaşıran vatandaşlar kaçacak yer bulamadı. Dükkanların tentelerinin altına girenler dolu yağışının dinmesini bekledi. Dolu yağışından kaçacak yer bulamayanlar ise koşarak kapalı bir yer aradı.

Dolu yağışına yakalanan Serdar Yüksektepe, havanın güneşli olduğunu ancak bir anda başlayan dolu yağışıyla neye uğradıklarını şaşırdıklarını söyledi.