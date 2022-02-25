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Angela Merkel, yanında koruması varken cüzdanını çaldırdı
Almanya eski Başbakanı Angela Merkel, markette alışveriş yaptığı sırada yanında koruması olmasına rağmen cüzdanını çaldırdı.
Genel 25.02.2022, 17:16
Almanya eski Başbakanı Angela Merkel, markette alışveriş yaptığı sırada yanında koruması olmasına rağmen cüzdanını çaldırdı.
Almanya eski başbakanı Angela Merkel, Berlin’de bir markette alışveriş yaptığı sırada cüzdanını çaldırdı. Eski başbakan, cüzdanını çaldırdığını fark etmesinin ardından karakola giderek şikayetçi oldu. Merkel’in cüzdanını çaldırdığı esnada yanında korumasının da olduğu öğrenildi.
Polis tarafından yapılan açıklamada, şahıs hakkında bilgi verilmezken, “67 yaşındaki bir kadın, dün bir süpermarkette çantasının çalınması üzerine bizzat karakola gelerek şikayetçi oldu” denildi.