Son Dakika
İstanbul’da Avrupa Otoyolu Hadımköy bağlantı yolu üzerindeki bir otomobil firmasının yetkili servis binasında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.
Anayasa Mahkemesi, HDP’nin itirazını görüşecek
Anayasa Mahkemesi (AYM), Halkların Demokratik Partisinin (HDP), hazine yardımı hesabına tedbiren bloke konulması kararının kaldırılmasına karar verilmesi istemini, 9 Mart’ta inceleyecek.
Genel 02.03.2023, 13:05
Anayasa Mahkemesi (AYM), Halkların Demokratik Partisinin (HDP), hazine yardımı hesabına tedbiren bloke konulması kararının kaldırılmasına karar verilmesi istemini, 9 Mart’ta inceleyecek.
Anayasa Mahkemesi (AYM), 9 Mart’ta Halkların Demokratik Partisinin (HDP), hazine yardımı hesabına tedbiren bloke konulması kararının kaldırılmasına karar verilmesi istemini inceleyecek. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca, HDP’nin kapatılması istemiyle AYM’de açılan davada yasal süreç devam ederken, partinin hazine yardımı bulunan hesaplarına 5 Ocak’ta bloke konulmasına karar verilmişti.
Bu kararın kaldırılması talebi, AYM Genel Kurulu tarafından 9 Mart’ta ele alınacak.