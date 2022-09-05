Anasınıfı ve ilkokul öğrencileri için ‘Uyum Eğitimi Haftası’ başladı

Okul öncesi ve ilkokul birinci sınıf öğrencilerine yönelik yüz yüze yürütülecek ‘Uyum Eğitimi Haftası’ başladı. Uyum eğitimleri çerçevesinde çocukların okulunu, sınıfını, arkadaşlarını tanıması ve okul kurallarını öğrenmesi sağlanacak.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Uyum Eğitimi Haftası başladı. Eğitimin ilk günüde tüm okul öncesi ve ilkokul birinci sınıf öğretmenleri tarafından ailelere yönelik yüz yüze bilgilendirme toplantısı gerçekleştirilecek. Öğretmenler bu toplantıda okul ortamı, eğitim-öğretim faaliyetleri, etkinlikler ve kazanımlar hakkında velileri bilgilendirecek. Bunun yanında veliler, çocukların özellikleri ve hazır bulunuş durumlarına göre gözlemlenen farklılıklarda veli kaygılarını giderici, onların okula uyum sürecini destekleyeceği faaliyetler hakkında da bilgi alacak. Uyum eğitiminin ikinci gününde ise veliler, çocuklarıyla birlikte gruplar halinde farklı zaman dilimlerinde okula gidecek. Veliler ve çocukları, öğretmenleri tarafından sınıflar, rehberlik servisi, kütüphane, okulun bahçesi, giriş-çıkış gibi okulun iç ve dış mekanlarını beraber gezerek tanıyacak. Veliler ayrıca, okul yönetimi ile tanışma fırsatı elde edecek. Minik öğrenciler, uyum eğitiminin son iki gününde ise tüm sınıf düzeyinde sürece dahil olacak ve okula uyum sürecinin hızlandırılması için planlanan etkinliklere tüm sınıf arkadaşlarıyla birlikte katılacak. Uyum eğitimleri çerçevesinde çocukların okulunu, sınıfını, arkadaşlarını tanıması ve okul kurallarını öğrenmesi sağlanacak.

Bugün de minikler aileleriyle birlikte Şişli’de bulunan Halide Edip Adıvar İlkokulu’na gelerek ilk okul günü heyecanını yaşadı. Minikler ve velileri sabahın erken saatlerinden itibaren okul bahçesini doldurdu. Ardından sırayla okula alınan minikler sınıflarına yerleştirilirken, veliler için de bilgilendirme sunumları gerçekleştirildi. Kızı ilkokula başlayacak olan veli Buket Kaya, “Kızım 6 yaşında bugün birinci sınıfa başlayacak. Çok heyecanlıyız biz. O çok heyecanlı değil ama 3 yaşından beri okula gittiği için sadece okulum değişecek diyor. Başarılar diliyorum herkese” dedi.

Büyüdüğünde bilim adamı olmak istediğini söyleyen ve bugün ilkokula başlayan miniklerden Caner Yeşilyurt, “Yaşım 6. Adım Caner. Bugün okulda yemek yiyeceğim, ders çalışacağım, oyunlar oynayacağım. Büyüdüğümde bilim adamı olmak istiyorum” diye konuştu.

Okula başlayacağı için heyecandan uyuyamadığını belirten Defne Yılmaz, “Heyecanlıyım. Birinci sınıfa başlıyorum. Bugün saat 07.00’de kalktım. Heyecandan uyuyamadım. Büyüyünce mimar olmak istiyorum” dedi.

Toprak Kuzey, “Heyecandan uyuyamadım bu gece. Sabah kaçta uyandım bilmiyorum. Bugün okulda dersimi yapacağım. Büyüyünce polis olmak istiyorum” şeklinde konuştu.

Okula başlayacağı için güzelce hazırlandığını kaydeden minik Defne Nur Şimşek, “6 yaşındayım. Çok güzel hazırlandım okul kıyafetlerimle. Çok heyecanlıyım” ifadelerini kullandı.

Anne Zahide Şimşek, “Çok heyecanlıyım. Anasınıfına gitti ama yine de heyecanlıyım. Birinci sınıfa başlıyor. Ben ondan daha heyecanlıyım. Bakalım artık hayırlısı” dedi.