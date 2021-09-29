Anadolu’nun binlerce yıllık yemekleri İstanbul Havalimanı’nda

Anadolu’nun binlerce yıl öncesine dayanan yemek kültürünü aslına uygun olarak günümüze taşıyan Türkiye’nin en ünlü şeflerinden Ömür Akkor, Anadolu mutfağının binlerce yıllık lezzetlerini İstanbul Havalimanı’na taşıdı.

25 yıldan beri Türkiye’nin 81 ilini gezerek Anadolu’nun binlerce yıllık yemek kültürünü araştırarak, bu lezzetleri de aslına uygun olarak günümüzde ulaştıran Türkiye’nin en ünlü şeflerinden Ömür Akkor, bu kez İstanbul Havalimanı’nda dünyanın dört bir yanından gelen yolcular için yeni bir adım attı. Başta İstanbul Havalimanı olmak üzere Türkiye ve dünyada 17 havalimanına yiyecek içecek hizmeti sunan Anadolu mutfağının kültür mirasını günümüze taşıyan markası Tadında Anadolu, usta şef Ömür Akkor’la işbirliği yaptı. Akkor’un yüzlerce yıllık tarifleri aslına uygun bir şekilde sunduğu “The Oldest Cuisine in Anatolia”, İstanbul Havalimanı’nda bulunan Tadında Anadolu içinde açıldı. Açılış için düzenlenen törene İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amiri İlker Haktankaçmaz, İGA İcra Kurulu Başkanı Kadri Samsunlu, BTA İcra Kurulu Başkanı Sadettin Cesur ve şef Ömür Akkor’un yanı sıra havalimanında görev yapan kamu kurumu temsilcileriyle davetliler katıldı.

“15 bin yıllık ürünler göreceksiniz”

Açılışta konuşan BTA İcra Kurulu Başkanı Sadettin Cesur, “Ömür Akkor şefim Anadolu’nun en eski medeniyetlerinin yemeklerini bulup burada misafirlerle buluşturacak. 15 bin yıllık ürünler göreceksiniz. Son 15 yılda sağlıklı ve bilinçli gıdaya yönelik bilinç güçlenirken, pandemi sürecinde de bunu çok net gözlemledik, artık üreticilerin gıda topluluklarının yerel ve geleneksel mutfaklara yönelmesi açısından tüm dünyada bu mantık önem kazanıyor. Ömür şef doğaya, insana ve vatanımız olan bu coğrafyanın kültür birikimine saygı duyarak binlerce yıllık Anadolu mutfağını İstanbul Havalimanı’ndaki Tadında Anadolu’ya ismiyle taşıyor” değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu’nun binlerce yıllık yemek kültürüne vurgu

Ananolu’nun yemek kültürü bakımından binlerce yıl önde olduğuna dikkat çeken ünlü Şef Ömür Akkor ise, “Ben 25 yıldır Andolu’yu çalışıyorum. Çok emin olduğum bir şey var; Türkiye’nin dünyada şampiyon olduğu üç konu var. Birincisi folklorü, ikincisi gıda ürünleri, üçüncüsü de yemek kültürü. Yani Türkler yemek konuşmaya başlarsa ne yazık ki karşısında konuşabilecek insanlar bulamazsınız. Çünkü Anadolu’da bir metropol kurduğunuzda Hattuşa’da yani Hititler döneminde Avrupa’da aşağı yukarı köy yerleşimi yeni başlamıştı. Yani aramızda 6 bin yıllık bir zaman farkı var. Bu sürede Anadolu’da yaşayanlar yeme-içmeyi, kültürü, pişirmeyi, yemek tariflerini, ekmek yapmayı zaten biliyorlardı. Bizden 6 bin yıl sonra gelen diğer Avrupa yerleşimleri, çok daha sonra yapılan Amerika yerleşimleri günümüzde baktığınızda şöyle görüyorsunuz; biz gerçekten yemek kültürünü konuşmaya başladığımız zaman karşımızda kimseyi bulamayız” dedi.

Konuşmaların ardından protokol üyelerinin katılımıyla Anadolu’nun binlerce yıllık lezzetlerinin yer alacağı “The Oldest Cuisine in Anatolia” isimli alanın açılışı gerçekleştirildi.

Anadolu mutfağının arkeoloğu

Uludağ Üniversitesi İktisat Bölümü’nden mezun olan Akkor, halen Anadolu Üniversitesi "Kültürel Miras ve Turizm" bölümüne devam ediyor. Doğu Akdeniz Üniversitesi Gastronomi bölümünde "Anadolu Mutfak Tarihi", "Osmanlı Mutfağı" ve "Türk Mutfağı" dersleri verdi. Bugüne kadar Anadolu ve Osmanlı mutfağını anlattığı 28 kitap yazdı. Kitapları 2012, 2015, 2016’da bu alanın tüm dünyada en önemli ödülü olan Gourmand Cookbook Ödülü’nü kazandı. Çok sayıda ülkede devlet başkanları ve davetlerde şef olarak görev yaptı. Anadolu’nun malzeme envanteri ve yemekleri için 25 yıldır Türkiye’yi ilçe ilçe gezerek 350 bin kilometre yol yaptı. Alacahöyük kazı evinde yedi yıl Prof. Dr. Aykut Çınaroğlu ile beraber çalıştı. Son olarak Türkiye Gastronomi Atlası adlı kitabı Ketebe Yayınları’ndan çıktı. Bursa ve İstanbul’da yer alan Zennup 1844’ün kurucu ortaklarından ve mutfak şefi.