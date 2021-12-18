banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
VakıfBank, Dünya Kulüpler Şampiyonası’nda finalde
VakıfBank, Dünya Kulüpler Şampiyonası’nda finalde
ASELSAN 'Katar iddialarına' ilişkin hukuki süreç başlattı
ASELSAN 'Katar iddialarına' ilişkin hukuki süreç başlattı
Togg yeni logosunu seçti
Togg yeni logosunu seçti
Türkiye Ermenistan’ı Rus bağımlılığından kurtaracak
Türkiye Ermenistan’ı Rus bağımlılığından kurtaracak

Anadolu'da insanlığın izleri cam, seramik, mozaik ve çinilere yansıtıldı

Samsun Olgunlaşma Enstitüsü, Anadolu topraklarında yaşamış medeniyetlerin motiflerini ve ilk insanların izlerini cam, seramik, mozaik ve çinilere işledi.

Genel 18.12.2021, 16:56
Anadolu'da insanlığın izleri cam, seramik, mozaik ve çinilere yansıtıldı

SAMSUN (AA) - Samsun Olgunlaşma Enstitüsü, 2019'da başlattığı Anadolu Medeniyetleri Projesi kapsamında, Türkiye'deki arkeoloji müzelerinde araştırmalar yaptı.

Araştırma kapsamında, Antalya Karain Mağarası'nda taş devri dönemini temsil eden duvar resimleri, Alacahöyük, Göbeklitepe, Efes Antik Kenti ve Zeugma Antik Kenti gibi birçok antik kentte yapılan arkeolojik kazılarda ortaya çıkan tarihi objelerin üzerindeki motifler ile Samsun'da 1700 yıllık 4 mevsim mozaiklerindeki kadın portrelerinden oluşan motifler çıkartıldı.

Tarihi motifler günümüz estetik anlayışı ile cam, seramik, mozaik ve çinilere işlendi.

Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Fatma Bayram Arslan, AA muhabirine, 2019 yılında Anadolu medeniyetleri temalı proje başlattıklarını anlattı.

Proje kapsamında usta öğreticilerin öncelikle literatür taraması yaptığını ifade eden Arslan, "Ülkemizdeki birçok arkeoloji müzesindeki tarihi eserleri inceledik. Bu eserlerden yola çıkarak günümüzde kullanılabilir ev aksesuarlarında, yemek tabaklarında veya vazolarda kullanılmak üzere ürünler tasarlandı. Anadolu Medeniyetleri Projesi'nden elde ettiğimiz ürünleri ve bulguları Türkiye'nin birçok şehrinde sergileyerek tanıtmak istiyoruz." dedi.

Olgunlaşma Enstitüsü Cam ve Seramik Teknolojisi Şefi Zafer Kurt ise 2 yıllık projenin sonunda 200 eser ortaya çıkardıklarını dile getirdi.

"Motifleri seçerken bayağı zorlandık"

Araştırma kapsamında birçok müze ve envanterden yararlandıklarını aktaran Kurt, şöyle devam etti:

"Ülkemizde birçok medeniyetin ayak izleri olması nedeniyle bu motifleri seçerken bayağı zorlandık. Motifler seçildikten sonra 4 atölyemiz kendine ait ürünlerin tasarımını yaptı. Tema çalışmasının başlangıcı olarak Antalya'da bulunan Karain Mağarası'ndaki duvar resimlerini cam objelere yansıttık. Göbeklitepe bulgularındaki rölyef kabartmalarını cam füzyon üzerine tasarladık. Seramik alanında ise Hitit ve Frigler dönemine ait amforalar, dönemin insanlarının seramik üzerindeki hayvan ve bitkisel motiflerinden yararlanarak günümüzdeki yeni estetik anlayışı ile dekoratif olarak seramik ürünlere aktardık."

Gaziantep'deki dünyaca ünlü Çingene Kızı mozaiğini de ürünlere işlediklerine işaret eden Kurt, "Samsun'daki yaklaşık 1700 yıllık geçmişe dayanan 4 mevsim mozaiklerinin de birer imitasyonunu yaptık. Genelde tüm çalışmaları 4 atölye üzerinde yaptık ve 200 eseri tamamlamış olduk. Yaptığımız bu ürünler hem dekoratif anlamda ev ve iş yerlerini süsleyebilmekte hem de günümüzde kullandığımız ürünler üzerinde çalışmalarımızı yaptık. Bu proje ile okul olarak arşivleme ihtiyacımızı da tamamlamış olduk." dedi.

#Anadolu medeniyetleri #Frigler #hitit #kültür #MOTİF #Roma #Samsun #Tarih öncesi #taş devri
Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 17 42
2. Konyaspor 17 33
3. Başakşehir 17 29
4. Hatayspor 17 29
5. Fenerbahçe 16 27
6. Alanyaspor 17 27
7. Adana Demirspor 17 26
8. Sivasspor 17 25
9. Beşiktaş 16 24
10. Galatasaray 17 24
11. Giresunspor 17 22
12. Karagümrük 16 22
13. Gaziantep FK 16 21
14. Antalyaspor 17 21
15. Kayserispor 16 19
16. Altay 17 18
17. Göztepe 16 14
18. Öznur Kablo Yeni Malatya 16 14
19. Rizespor 16 13
20. Kasımpaşa 17 11
Takımlar O P
1. Ümraniye 16 33
2. Ankaragücü 17 33
3. Erzurumspor 16 32
4. Eyüpspor 16 30
5. Bandırmaspor 16 28
6. Samsunspor 16 26
7. İstanbulspor 16 23
8. Adanaspor 17 23
9. Kocaelispor 16 23
10. Gençlerbirliği 16 23
11. Tuzlaspor 15 22
12. Boluspor 17 21
13. Menemenspor 16 20
14. Ankara Keçiörengücü 17 19
15. Manisa FK 17 19
16. Altınordu 17 19
17. Bursaspor 16 18
18. Denizlispor 16 16
19. Balıkesirspor 17 7
Takımlar O P
1. Man City 17 41
2. Liverpool 17 40
3. Chelsea 17 37
4. Arsenal 18 32
5. West Ham 17 28
6. M. United 16 27
7. Tottenham 14 25
8. Wolverhampton 17 24
9. Leicester City 16 22
10. Aston Villa 17 22
11. Crystal Palace 17 20
12. Brentford 16 20
13. Brighton 16 20
14. Everton 17 19
15. Southampton 17 17
16. Leeds United 18 16
17. Watford 16 13
18. Burnley 15 11
19. Newcastle 17 10
20. Norwich City 17 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 17 42
2. Sevilla 17 37
3. Real Betis 17 33
4. Rayo Vallecano 18 30
5. Atletico Madrid 17 29
6. Real Sociedad 18 29
7. Barcelona 17 27
8. Valencia 17 25
9. Espanyol 18 23
10. Villarreal 17 22
11. Osasuna 17 22
12. Athletic Bilbao 17 21
13. Celta de Vigo 18 20
14. Mallorca 17 20
15. Granada 16 16
16. Elche 18 15
17. Deportivo Alaves 17 15
18. Cádiz 17 13
19. Getafe 17 12
20. Levante 17 8