Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Burhan: “Erdoğan, 80 milyona Azerbaycan’ı sevdirdi”

Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Sinan Burhan, “Önceden sadece çok az bir kesim ilgilenirken şu anda 80 milyonun tamamı bu mesele ile ilgileniyor. İkinci önemli konu da liderliklerin çok önemi var. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Sayın İlham Aliyev arasındaki dostluk ve dayanışma Türk halkına da yansımıştır” dedi.

Anadolu Yayıncılar Derneği (AYD) Başkanı Sinan Burhan ve Yönetim Kurulu Üyesi Zeki Akbıyık, Ukrayna’da Azerbaycan diasporasının düzenlediği çalıştaya katıldı. Ukrayna’daki Azerbaycan Büyükelçiliği’ni de ziyaret eden AYD Başkanı Sinan Burhan, Azerbaycan ve Türkiye arasındaki dostluğun dünyaya örnek olduğunu söyledi. Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Sinan Burhan ve Yönetim Kurulu Üyesi Zeki Akbıyık, Ukrayna’da Azerbaycan diasporasının düzenlediği toprak bütünlüğü ve bölgesel güvenlik konulu çalıştaya katıldı.

Ukrayna’daki Azerbaycan Büyükelçiliği’ni de ziyaret eden AYD Başkanı Sinan Burhan, “Uzun yıllar Türkiye’de Hocalı katliamı ile ilgili, Karabağ işgali ile ilgili sadece milliyetçi camianın haberi vardı. Gönüllü sivil toplum örgütleri bu konuda çalışmaya başladı, yaşanan acılardan, ıstıraplardan Türkiye’deki 80 milyon haberdar olmaya başladı. Bu çok önemli. Önceden sadece çok az bir kesim ilgilenirken, şu anda 80 milyonun tamamı bu mesele ile ilgileniyor. İkinci önemli konu da liderliklerin çok önemi var. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Sayın İlham Aliyev arasındaki dostluk ve dayanışma Türk halkına da yansımıştır. Türkiye’nin tamamında bu iki lider arasındaki örnek kardeşlik hukuku konuşulmaktadır, dünyada konuşulmaktadır. Ama hepsinden daha önemlisi 80 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gönüllü olarak Azerbaycan halkının yanındadır, gönüllü elçisi olmuştur” ifadelerini kullandı.