Anadolu Yakası’nda etkili olan sis havadan görüntülendi

Anadolu Yakası’nda sabah saatlerinden itibaren sis etkili oluyor. Etkili olan sis havadan görüntülendi.

Özellikle İstanbul Boğazı’nın Beykoz, Sarıyer Üsküdar, Beşiktaş ve Eminönü tarafında etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesinde düşüş yaşandı.

Sis yoğunluğu nedeniyle sürücüler de trafikte dikkatli ilerledi.