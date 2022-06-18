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Anadolu Kartalı Eğitimi’ne katılacak dost ve müttefik ülke uçakları Türkiye’de

Milli Savunma Bakanlığı, “Anadolu Kartalı Eğitimi”ne katılacak Hava Kuvvetlerine ait uçaklar ile dost ve müttefik ülke uçaklarının Konya 3’üncü Ana Jet Üs Komutanlığına intikal ettiğini duyurdu.

Genel 18.06.2022, 19:02
Anadolu Kartalı Eğitimi’ne katılacak dost ve müttefik ülke uçakları Türkiye’de

Milli Savunma Bakanlığı, “Anadolu Kartalı Eğitimi”ne katılacak Hava Kuvvetlerine ait uçaklar ile dost ve müttefik ülke uçaklarının Konya 3’üncü Ana Jet Üs Komutanlığına intikal ettiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı, 20 Haziran-1 Temmuz 2022 tarihleri arasında icra edilmesi planlanan “Anadolu Kartalı Eğitimi”ne katılacak Hava Kuvvetlerine ait uçaklar ile dost ve müttefik ülke uçaklarının Konya 3’üncü Ana Jet Üs Komutanlığına intikallerinin gerçekleştiğini açıkladı.

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