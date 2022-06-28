Milli Savunma Bakanlığı, Anadolu Kartalı-2022 Eğitimi’nin ilk haftasının tamamlandığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Dost ve müttefik ülkelerin katılımıyla Konya’daki 3’üncü Ana Jet Üs Komutanlığımızda gerçekleştirilen Anadolu Kartalı-2022 Eğitimi’nin ilk haftası tamamlandı” denildi.

MSB tarafından, birinci haftada elde edilen çıktılar şöyle kaydedildi:

“DACCC ilk defa Anadolu Kartalı’nda yer aldı. AKINCI TİHA ilk kez Anadolu Kartalı’nda görev yaptı. Mavi rolde görev yapan katılımcılar kendilerine verilen görevleri başarıyla yerine getirmeye çalıştı. ANKA-S kendisine verilen görevleri icra etti. Deniz Kuvvetleri ile Akdeniz’de eğitimler yapıldı. Eğitime katılan gözlemci personel eğitimleri yakından takip etti. İngiltere, ikinci hafta için katılış hazırlıklarını tamamladı. Türk Hava Kuvvetleri her zaman olduğu gibi başarılı görevler icra ederek eğiten ve eğitilen rolünü üstlendi. HİK uçağımızın yanı sıra NATO AWACS E-3A da eğitimi destekledi. Tanker uçağımız eğitimlere yerinden katıldı. Eğitimin ilk haftası 967 milli ve 368 yabancı personelin katılımı ve 105 sorti ile tamamlandı.”