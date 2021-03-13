banner363

banner380

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Putin'den turizmcilere yeşil ışık...
Putin'den turizmcilere yeşil ışık...
Bitcoin 60 bin doları geçerek rekor kırdı
Bitcoin 60 bin doları geçerek rekor kırdı
Kısıtlamasız İstanbul'da mahşeri kalabalık...
Kısıtlamasız İstanbul'da mahşeri kalabalık...
O köşk 85 milyon liraya satışa çıkarıldı!
O köşk 85 milyon liraya satışa çıkarıldı!

Amerika’da gördü, Bursa’da siparişlere yetişemiyor

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) liderliğinde hayata geçen UR-GE projeleri, sektörlerin ihracat kimliğini güçlendirmenin yanı sıra katma değerli üretim hedefine vizyon katıyor. Bursalı otomotiv firması, Amerika’da gördükleri karavan modellerini, Bursa’da üretmeye başladı. Tatlı telaşa kapılan firma, korona virüs sebebiyle rağbet gören karavan üretimine yetişemiyor.

Genel 13.03.2021, 14:42
1
Amerika’da gördü, Bursa’da siparişlere yetişemiyor

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) liderliğinde hayata geçen UR-GE projeleri, sektörlerin ihracat kimliğini güçlendirmenin yanı sıra katma değerli üretim hedefine vizyon katıyor. Bursalı otomotiv firması, Amerika’da gördükleri karavan modellerini, Bursa’da üretmeye başladı. Tatlı telaşa kapılan firma, korona virüs sebebiyle rağbet gören karavan üretimine yetişemiyor.

NOSAB’ta 10 yılı aşkın süredir faaliyet gösteren ve karoseri sektöründe üretiminin tamamını Avrupa’ya ihraç eden Bursalı otomotiv firması, UR-GE projesi ile gerçekleştirdiği ABD ziyaretinin ardından karavan üretimine başlama kararı aldı. Bursalı firmanın şimdiki hedefi ise bu alanda sektörde söz sahibi olmak.

BTSO öncülüğünde Ticaret Bakanlığı’nın destekleriyle hayata geçen 30’u aşkın UR-GE ve HİSER projesi firmaların yeni ihracat pazarlarına odaklanmasına ve kurumsal kimlik yapısının gelişmesine katkı sağlıyor. Sektörlerin talepleri doğrultusunda kurgulanan projelerden şimdiye kadar binin üzerinde firma faydalandı. Bursa Ticari Araç, Karoseri, Üst Yapı ve Tedarikçileri Sektörü UR-GE Projesi de devam eden projeler arasında yer alıyor. Proje üyesi Bursalı otomotiv firması da karoseri sektördeki üretim ve ihracat kapasitesine devam ederken, UR-GE projesinin katkısıyla rotasını yeni pazarlara çevirdi. Firmanın Yönetim Kurulu Üyesi Esra Yıldırım, karoseri alanında 2011 yılında otomotiv firmasını kurduklarını, sektörde kısa bir sürede önemli bir konuma yükseldiklerini belirtti. Yıldırım, BTSO öncülüğünde Ticaret Bakanlığı’nın destekleriyle hayata geçen Bursa Ticari Araç, Karoseri, Üst Yapı ve Tedarikçileri Sektörü UR-GE Projesi’nin kendilerine büyük katkı sağladığını söyledi.

Esra Yıldırım, üretimlerinin tamamını ihraç ettiklerini vurguladı. Müşterinin beğenisi ve talepleri doğrultusunda minibüs, otobüs araçlar ürettiklerini ifade eden Yıldırım, “Bütün ürünlerimizi butik olarak üretiyoruz. Kendimiz tasarlıyoruz. Ürün gamımız oldukça çeşitli. 2. fabrikamızı da geçen sene salgın öncesinde bünyemize kattık. Tüm Avrupa’ya ihracat yapıyoruz. İstihdamımız her geçen gün artıyor. Yurtdışında kendi firmalarımız var. Günden güne büyüyen ve gelişen bir şirketiz” dedi.

Araçların tasarımlarını müşterilerden gelen taleplere göre şekillendirdiklerini ifade eden Yıldırım, “Yurt dışından farklı tasarım talepleri geliyor. Piyasa koşulları değiştikçe biz de buna ayak uydurarak değişimi sağlıyoruz. Daha kaliteli ürünleri Avrupa’ya satmak zorundayız. İçinde kullanılan malzemeler en son kalite olmak zorunda. Bizim için en önemli nokta kalite” diye konuştu.

Korona virüs sebebiyle zorlu geçen 2020 yılının ardından yeni yılda Ar-Ge çalışmalarına daha fazla önem verdiklerini ifade eden Yıldırım, 2 yeni ürün araç hazırladıklarının altını çizdi. Yıldırım, “Ürünlerimizden birisi motor home karavan dediğimiz ürünümüz. Diğeri de düşük tabanlı daha çok şehir içinde ulaşımda kullanılan şehir içi otobüslerine yönelik bir ürün. 2021 yılı için güzel hedeflerimiz var. Firma olarak 2021 sipariş listemizi doldurduk. Farklı sektörler yönelik yaptığımız yatırımlardan dolayı bunun karşılığını almaya başladık. İşlerimiz şu an güzel gidiyor. Gelecek için umutluyuz” şeklinde konuştu.

BTSO’nun liderliğinde Ticaret Bakanlığı’nın destekleriyle devam eden Karoseri Ur-Ge Projesi’nde aktif olarak yer aldıklarını kaydeden Yıldırım, projenin şirketin vizyonuna güç kattığını dile getirdi. Pandemi öncesinde Ur-Ge üyeleriyle yaptıkları ABD ziyaretinin ardından yeni bir vizyonla Bursa’ya geldiklerini ifade eden Yıldırım, “ABD programında karavan firmalarını ziyaret etme imkanı bulduk. ABD’de çok çeşitli ürün gruplarını görme imkanı bulduk. Bu bize farklı fikirler kattı. Daha doğrusu bir vizyon kattı. Ekibimizle bu alanda neler yapabiliriz, neler tasarlayabiliriz diye konuştuk. Bu alanda hızlı bir şekilde somut adımlar atmaya karar verdik. Çok güzel bir ürün çıkardığımızı düşünüyorum. Aslında çok eşi olmayan bir ürün. Beklentimiz yüksek. Bu alanda en iyisi olmak için üretimlere start verdik. Firma olarak ürün gamına karavanı da eklemiş olduk. Bu alanda pastadan daha fazla pay almayı istiyoruz.” açıklamalarında bulundu.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nın projelerinin firmalara önemli bir vizyon kazandırdığını dile getiren Yıldırım, “Daha önce BTSO’nun neler yapabileceğinin ve yeteneklerinin farkında değildik. UR-GE sayesinde Odamızın bize gerçekten destek olmak için orada olduğunu fark ettik. UR-GE ile birlikte her şey çok değişti. Yani odamızın aslında neler yaptığını daha iyi görmeye başladık. Karoseri firmaları içten içe büyüyen, ihracat rakamları çok büyük boyutlara yükselmektedir. Bizler UR-GE projesini daha da büyütelim ve geliştirelim istiyoruz. Sektör temsilcilerimizle iletişimimiz kuvvetlendi. BTSO olarak neler yapılabilir gibi birçok avantajları da görüyoruz. Etkileşimimiz devam edecek. Odamıza çalışmalarından dolayı teşekkür ederiz” dedi.
Yorumlar (0)
banner422
12°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 28 63
2. Galatasaray 28 58
3. Fenerbahçe 28 58
4. Trabzonspor 28 51
5. Alanyaspor 28 46
6. Hatayspor 28 46
7. Gaziantep FK 28 43
8. Karagümrük 29 41
9. Göztepe 28 39
10. Sivasspor 28 37
11. Antalyaspor 28 36
12. Konyaspor 27 32
13. Malatyaspor 28 31
14. Kayserispor 27 31
15. Kasımpaşa 28 30
16. Başakşehir 29 29
17. Rizespor 27 28
18. Ankaragücü 27 26
19. Erzurumspor 28 26
20. Denizlispor 27 24
21. Gençlerbirliği 27 21
Takımlar O P
1. Giresunspor 26 53
2. Samsunspor 25 50
3. İstanbulspor 25 47
4. Adana Demirspor 25 45
5. Altınordu 25 45
6. Altay 25 44
7. Ankara Keçiörengücü 26 43
8. Tuzlaspor 25 41
9. Bandırmaspor 26 35
10. Bursaspor 25 34
11. Ümraniye 25 34
12. Boluspor 25 29
13. Adanaspor 25 27
14. Menemenspor 25 27
15. Balıkesirspor 25 26
16. Akhisar Bld.Spor 25 22
17. Ankaraspor 25 16
18. Eskişehirspor 26 7
Takımlar O P
1. Man City 29 68
2. M. United 28 54
3. Leicester City 28 53
4. Chelsea 28 50
5. West Ham 27 48
6. Everton 27 46
7. Tottenham 27 45
8. Liverpool 28 43
9. Aston Villa 27 41
10. Arsenal 27 38
11. Leeds United 27 35
12. Wolverhampton 28 35
13. Crystal Palace 28 34
14. Southampton 28 33
15. Burnley 28 30
16. Newcastle 28 28
17. Brighton 27 26
18. Fulham 28 26
19. West Bromwich 28 18
20. Sheffield United 28 14
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 26 62
2. Barcelona 26 56
3. Real Madrid 26 54
4. Sevilla 25 48
5. Real Sociedad 26 45
6. Real Betis 26 42
7. Villarreal 26 37
8. Levante 27 35
9. Athletic Bilbao 26 33
10. Celta de Vigo 26 33
11. Granada 26 33
12. Valencia 27 30
13. Osasuna 26 28
14. Cádiz 26 28
15. Getafe 26 27
16. Real Valladolid 26 25
17. Elche 25 24
18. Eibar 26 22
19. Deportivo Alaves 26 22
20. Huesca 26 20