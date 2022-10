American Hospital The Bodrum Cup yarışında yelkenciler ödüllerine kavuştu

Muğla’nın Bodrum ilçesinde bu yıl 34’üncüsü düzenlenen Akdeniz’in en büyük yelken yarışı olan American Hospital The Bodrum Cup yelken yarışı ödül töreniyle son buldu.

Akdeniz’in en büyük yarışlarından biri olan American Hospital The Bodrum Cup ödül töreni ve Atena konseriyle son buldu. Son gün yarışı olan 11 millik Bodrum - Bodrum etabının tamamlanmasının ardından Ağanlar tersanesinde buluşan yarışmacılar görkemli bir geceyle ödüllerine kavuştu. Bu yıl Mavi ekonomiye dikkat çekmek için düzenlenen yarışa 70 tekne 1500 katılımcı ile gerçekleşti. İlk gün Bodrum - Çökertme etabı ile başlayan yarış, Çökertme - Kisebükü etabıyla devam etti. Ardından Kisebükü -Gümüşlük etabı ve Gümüşlük - Bodrum etabı için açılan yelkenler yarışın son gününde 11 mil mesafede yarışarak Bodrum - Bodrum etabı ile yarış son buldu. Renkli görüntülerin oluştuğu yarışta kıyasıya mücadele eden yelkenli ahşap tekneler son gün yarışı için bir müddet rüzgar belkeyen yelkenliler rügarın çıkmasıyla yarışa başladı. Son gün yarışı olan Bodrum - Bodrum etabında KADES uygulamasına farkındalığın oluşması ve tanınırlığının arması için yelkenler açıldı. Yarışa, Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanı Yarbay Süleyman Ercan, The Bodrum Cup Onursal Başkanı Erman Aras ve The Bodrum Cup Organizasyon Komitesi Başkanı Süleyman Uysal da katıldı.

Ödüller sahiplerine kavuştu

5 gün boyunca dalgalarla mücadele eden yarşmacılar ödül töreni için Ağanlar tersanesinde buluştu. Teker teker ödüllerini alan yarışmacılar Atena konseriyle gönüllerince eğlendi. The Bodrum Cup genel sıralamada "Hızır 1" birinci, "Take İt Easier" ikinci, "Bodrum (STS)" de üçüncü oldu. Geçen yıl ve daha önceki yıl da genel klasmanda şampiyon olan "Hızır 1" teknesinin üçüncü şampiyonluğunu elde edip regatta bayrağını ömür boyu taşımak için hak kazandı.

Ödül törenine, AK Parti Muğla Milletvekili Mehmet Yavuz Demir, Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar ve Bodrum Belediye Başkan Vekili İbrahim Akbaş’ın da arasında olduğu protokol üyeleri katıldı.

Törende Bartın’ın Amasra ilçesindeki maden ocağında hayatını kaybeden vatandaşlar ve yarışta fenalaşarak hayatını kaybeden doktor yarışmacı Nihan Eren için 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.