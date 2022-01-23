Ambulanslar iş makineleri yardımı ile hastalara ulaştı

Sivas’ta yoğun kar yağışı ve tipi neredeyse tüm yolları ulaşıma kapattı, ambulanslar iş makinelerinin yardımı ile hastalara ulaştı.

Sivas’ta yoğun kar yağışı ile birleşen kuvvetli rüzgar hayatı felç etti. Karayolları başta olmak üzere neredeyse tüm yollar araç ulaşımına kapandı. Ambulanslar hasta çağrılarına güçlükle ulaştı. Ambulansların yardımına il ve ilçe özel idarelerine ait iş makineleri yetişti.

Sivas’ın Gemerek ilçesi Denlin köyünde rahatsızlanan 85 yaşındaki H.Ö. ve Gürün Mağara köyünde kalp rahatsızlığı geçiren 82 yaşındaki Z.Y., 112’den yardım istedi. Gürün ilçesi Ayvalı köyünde de 74 yaşında vefat eden Şerif Karataş’ın cenazesi iş makinelerinin yolları açması ile defnedildi. Öte yandan, Akıncılar ilçesinde enerji timleri, iş makinelerinin yolları açmasının ardından arızalara müdahale etti.