Ambulanslar depremzedeler için Esenyurt’tan yola çıktı

Esenyurt Belediyesi sağlık personelleri, içerisinde tıbbi malzeme ve temel ihtiyaç malzemelerinin bulunduğu nakil ambulansı ile deprem bölgesine doğru yola çıktı. Ekipler, bölgeye vardıklarında enkazdan çıkarılan vatandaşların hastanelere naklini gerçekleştirecek.

Depremin meydana geldiği günden itibaren afetzedelerin yaralarını sarmak için birçok çalışma yürüten Esenyurt Belediyesi, bölgeye hasta nakil ambulansı ve 3 sağlık personeli gönderdi. İçerisinde tıbbi malzeme ve temel gıda malzemelerinin de olduğu ambulans Hatay’a doğru yola çıktı. Sağlıkçılar, deprem bölgesine vardıktan sonra arama kurtarma ekipleriyle birlikte koordineli bir şekilde çalışarak enkaz altından çıkarılan vatandaşları anında hastaneye ulaştırabilecekler.

“Tüm imkanlarımızı seferber ettik”

Ekipleri deprem bölgesine uğurlayan Esenyurt Belediyesi Başkan Yardımcısı Halis Şimşek, “Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7,7’lik depremin ardından tüm imkanlarımızı seferber ederek bir ambulans, iki sağlık personeli ve 1 şoförden oluşmak üzere 3 personelimizi daha Hatay bölgesine destek olarak yolluyoruz. Malzeme ihtiyaçlarını da ambulansa yükledik. Belki de Cumhuriyet tarihinin en büyük afetiyle karşı karşıyayız. Etkilediği nüfus ve şiddeti açısından Gölcük depremini bile gölgede bırakacak kadar büyük bir afet. Vefat eden vatandaşlarımıza rahmet diliyorum. Ülke olarak başımız sağ olsun” dedi.