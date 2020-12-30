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Ambulans helikopterlerin 21 günlük bebeği hayatta tutma yarışı
Hatay’da böbrek yetmezliği hastalığı bulunan 21 günlük Abdullah bebeği ambulans helikopter tedavisi için Ankara’ya götürdü.
Genel 30.12.2020, 12:10
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Hatay’da böbrek yetmezliği hastalığı bulunan 21 günlük Abdullah bebeği ambulans helikopter tedavisi için Ankara’ya götürdü.Hatay’da özel bir hastanede böbrek yetmezliği tedavisi gören Abdullah S., Adana Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı ambulans helikopter ile Kayseri’ye getirildi. Helikopter pistinde Abdullah bebeği teslim alan Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü bünyesindeki ambulans helikopter, bebeği Dr. Sami Ulus Çocuk Hastanesi’ne teslim etmek üzere havalandı.
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