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Amazon Türkiye’nin "Gülümseten Cuma Fırsatları" devam ediyor

- Gülümseten Cuma boyunca Amazon.com.tr müşterileri, yüzde 60'a varan indirimlerin yanı sıra yıldızlı ürünlerde indirim oranı tutarında ücret iadesi garantisi, bedava ve hızlı kargo seçenekleri, tüm kredi kartlarına 12 aya varan taksit imkânı, mobil uygulama üzerinden yapılan alışverişlere özel indirimler, ocak ayı sonuna kadar uzatılan iade süreleri ve çok daha fazlasından faydalanabiliyor

Genel 25.11.2021, 13:08
Amazon Türkiye’nin

İSTANBUL (AA) - Amazon Türkiye, 29 Kasım’a kadar devam edecek Gülümseten Cuma Fırsatları’yla müşterilerine tüm kategorilerden popüler markalarda ve sezonun olmazsa olmaz ürünlerinde fırsatlar sunuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Amazon Türkiye’nin gelenekselleşen kasım ayına özel alışveriş etkinliği Gülümseten Cuma Fırsatları, Amazon müşterilerini yüzde 60’a varan indirimler, avantajlar ve eğlenceyle dolu bir alışveriş deneyimiyle buluşturmaya devam ediyor.

29 Kasım’a kadar devam edecek fırsatlarla Amazon Türkiye müşterileri, Amazon.com.tr ve Amazon mobil uygulaması üzerinden Adidas, Camper, Defacto, Levi’s, Koton, Puma, Lego, L’Oreal, Philips, Remington, Oral-B, Purina, Samsung, Tefal, Xiaomi, MSI, Chicco, Sony ve daha birçok markanın ürünlerine kaçırılmayacak indirimlerle sahip olurken, yılın en yoğun alışveriş döneminde yüzlerini güldürecek sayısız fırsattan da yaralanabiliyor.


- Amazon ile kusursuz bir alışveriş deneyimi


Açıklamada yer alan detaylara göre, Amazon.com.tr, yılın en hareketli alışveriş döneminde müşterilerine keyif dolu bir alışveriş deneyimi yaşatmak için birçok avantaj sunuyor. Hızlı ve esnek teslimat seçenekleri kapsamında Amazon Prime üyeleri herhangi bir sepet tutarı gözetmeksizin aynı gün, ertesi gün ve iki günde teslimat seçeneklerinin keyfini çıkarırken, Amazon.com.tr’ye ilk kez üye olanlar ilk siparişlerinde bedava kargo avantajından faydalanabiliyor.

Amazon aynı zamanda İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli ve Bursa’daki müşterileri için pazar günü teslimat hizmeti de sunuyor. Bu şehirlerdeki Prime üyesi olmayan müşteriler 7,90 TL’ye pazar günü teslimat hizmetinden yararlanabilirken, Prime üyeleri bu seçenekten ücretsiz olarak faydalanabiliyor.

Yıldızlı ürünlerde indirim oranı tutarında ücret iadesi garantisi kapsamında Gülümseten Cuma Fırsatları boyunca Amazon.com.tr ve Amazon mobil uygulamasından satın aldığınız ürünün fiyatı düşerse, Amazon aradaki farkı hediye kartı olarak hesabınıza tanımlıyor.

Tüm kredi kartlarına 12 aya varan taksit imkânı kapsamında Amazon.com.tr müşterileri, Amazon.com.tr tarafından satılan ve gönderilen ürünlerde tüm kredi kartlarına 12 aya varan taksit seçeneklerinden yararlanabiliyor. Yapı Kredi World kart sahipleri yıl sonuna kadar 12 aya varan vade farksız taksit seçeneğinden faydalanabiliyor.

Amazon mobil uygulaması üzerinden yapılan ilk alışverişe 30 TL indirimi kapsamında Gülümseten Cuma Fırsatları boyunca Amazon mobil uygulamasından ilk kez alışveriş yapanları sepette 30TL indirim bekliyor. Uzatılmış iade süreleri kapsamında ise Amazon'un uzatılmış iade süresi sayesinde müşteriler, satın aldıkları pek çok ürünün 31 Ocak 2022'ye kadar ücretsiz olarak iade edilebileceğini bilerek güvenle alışveriş yapabiliyor.

- Gonca Vuslateri ve Gürgen Öz ile gülümseten dakikalar

Amazon Türkiye, bu yıl Gülümseten Cuma Fırsatları dönemini Gonca Vuslateri ve Gürgen Öz ile gerçekleştirdiği özel Instagram canlı yayınlarıyla kutluyor. İlk iki bölümüyle keyifli ve renkli sohbetlere sahne olan; 26 Kasım ve 3 Aralık tarihlerinde saat 21:00’da @amazon.tr Instagram hesabından canlı yayınlanacak etkinliklerde Gonca Vuslateri ve Gürgen Öz, özellikle son yıllarda popülerliği artan global indirim günleri boyunca alışveriş severlerin yaşadığı tecrübeleri keyifli bir yaklaşımla ele alarak eğlendirirken, birçok sürprizi de izleyicilerle buluşturacak.

Gülümseten Cuma Live yayınlarına ek olarak 15 – 29 Kasım boyunca 100 TL ve katları tutarında alışveriş yapan Amazon müşterilerini muhteşem hediyelerle dolu bir çekiliş hakkı da bekliyor. Çekilişe katılan 10 şanslı kişi ocak ayında Gürgen Öz ve Gonca Vuslateri’nin ev sahipliğinde gerçekleşecek Amazon Gülümseten Cuma Partisine 2 kişilik davetiye kazanma şansı elde ederken 2 kişi 5 bin TL, 10 kişi 1.000 TL ve 10 kişi 500 TL değerinde Amazon hediye çekinin de sahibi olacak.

- Prime üyeliğine özel fırsatlar

Prime, Gülümseten Cuma Fırsatları’nı daha da muhteşem getirmek için alışverişin, indirimlerin ve eğlencenin en iyisini sunuyor. İstanbul, Bursa ve Kocaeli’ndeki Prime üyeleri sepet alt limiti olmaksızın aynı gün ücretsiz teslimatın keyfini çıkarırken; İstanbul, Ankara, İzmir Bursa, Kocaeli ve diğer 13 şehirdeki Amazon Prime üyeleri ücretsiz ertesi gün teslimat seçeneğinden yararlanabiliyor. Diğer illerdeki Prime üyeleri ise Amazon’un bedava ve hızlı kargo seçeneklerinden faydalanabiliyor. Gülümseten Cuma Fırsatları döneminde kendilerine özel sunulan indirimlerin yanı sıra Prime üyeleri, Prime Video ile ödüllü film ve TV dizilerine sınırsız erişim ve Prime Gaming ile bütünsel bir oyun deneyiminin de tadını çıkarmaya devam ediyor. Prime üyesi olmak ve 30 günlük ücretsiz deneme süresini başlatmak için amazon.com.tr/prime adresini ziyaret edilebiliyor.

#amazon
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