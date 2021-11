Amazon Prime Video Türkiye’nin Kasım 2021 takvimi açıklandı

İSTANBUL (AA) - Amazon Prime Video Türkiye, kasım ayında merakla beklenen Zaman Çarkı’nın (The Wheel of Time) ilk sezonu, dört bölümlük belgesel dizi “Always Jane” ve “Hanna”nın üçüncü sezonunu izleyicilerle buluşturuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Amazon Prime Video, kasım ayında Türkiye’de yayına girecek yeni yapımları açıkladı. Kasım ayında Türkçe altyazı seçeneğiyle Prime üyeleriyle buluşacak popüler Amazon Originals yapımları arasında Robert Jordan’ın en çok satan romanından uyarlanan Zaman Çarkı (The Wheel of Time), yönetmenliğini Jonathan C. Hyde’nin üstlendiği 4 bölümlük belgesel-dizi “Always Jane” ve sıra dışı bir genç kadının nefes kesen maceralarını anlatan “Hanna”nın üçüncü sezonu yer alıyor.



