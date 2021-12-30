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Amatör telsizcilere Bakan Soylu’dan jest

Aydın’ın Nazilli ilçesinde gönüllülük esasına göre hizmet veren amatör telsizcilere 2021 yılı içerisinde yaşanan doğal afetlerde gösterdikleri üstün başarı ve duyarlılık nedeniyle İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından teşekkür belgesi verildi.

Genel 30.12.2021, 13:38
Amatör telsizcilere Bakan Soylu’dan jest

Aydın’ın Nazilli ilçesinde gönüllülük esasına göre hizmet veren amatör telsizcilere 2021 yılı içerisinde yaşanan doğal afetlerde gösterdikleri üstün başarı ve duyarlılık nedeniyle İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından teşekkür belgesi verildi.

Türkiye genelinde 63 şubeye ulaşan Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti’nin Nazilli şubesi olarak faaliyete geçen TRAC Nazilli Şubesi, bundan böyle yaşanabilecek bir afet sırasında haberleşmeyi sağlamak amacıyla Arama Kurtarma Afet Koordinasyon Merkezi’nde hizmet veriyor. Gündüzleri işlerinin başında olan ve geceleri de her türlü afet ve olumsuz koşullara karşı kesintisiz iletişimi sağlamak ve resmi ekiplere destek olmak amacıyla çalışmalarını sürdüren Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti (TRAC) Nazilli Şubesi Üyelerine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan teşekkür belgesi geldi. Ayrıca Aydın İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce de hediye edilen Afet Çantaları gönüllülere teslim edildi.

“63 şube, 35 temsilcilik, yaklaşık 2 bin 400 civarı üyemiz var”

Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti Nazilli Şubesi (TRAC) Başkanı Uzay Tok, öncelikle TRAC Genel Başkanı Aziz Şasa’ya hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek: “Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti 2022 yılında 60. yaşına giriyor. 63 şube, 35 temsilcilik, yaklaşık 2 bin 400 civarı üyemiz var. Türkiye Afet Müdahale Planı Çözüm Ortağı olmamız nedeniyle üyelerimiz ve sistemlerimiz ile haberleşme desteği sağlıyoruz. Aydın’da dernek üyelerimiz de dahil olmak üzere yaklaşık 300 civarı amatör telsizci olduğunu tahmin ediyoruz. İletişimin kesildiği bir afet anında mahalle mahalle bilgi almamız için bir imkan sağlıyor” dedi.

“Belge ve hediyeleri teslim ettik”

Teşekkür belgeleri ve afet çantalarını üyelere teslim eden Başkan Tok, “TRAC Nazilli Şubesi 2021 yılının son toplantısını gerçekleştirdik. Bu toplantımızda, geçtiğimiz yıl yaşanan afetler ile ilgili fikir alışverişine başvurduk. Geçtiğimiz dönem zorlu bir süreç atlattık. İzmir depremiyle başlayan bu süreç, bölgemizde yaşanan yangın felaketleriyle zor günler yaşamamıza neden oldu. Bütün ekip arkadaşlarım sahada kendilerinden fedakarlık yaparak devletimizin yanında olduklarını gösterdi. İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu beyin teşekkür belgelerini İzmir depreminde ve yangınlarda görev alan gönüllülerimize ilettik. Ayrıca Aydın İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce de hediye edilen Afet Çantalarını gönüllülere teslim ettik” dedi.

“Gönüllü olarak koşturduk, çalıştık“

TRAC Nazilli Üyesi Kemal Koşun, 10 yıldır TRAC biriminde gönüllü görevli olarak yangınlarda ve olağanüstü depremlerde haberleşmede hizmet verdiğini ifade ederek: “Son zamanda yaşadığımız yangınlarda haberleşmede gönüllü olarak koşturduk, çalıştık. Yangında zarar gören hayvanları ve insanları kurtarmak için çaba verdik. Bu işi yaparken kendimle ve arkadaşlarımla gurur duydum. Herkesi bu gönüllülük işine davet ediyorum “dedi.

Amatör Telsizcilerin çocukları ise ebeveynlerinin göreve gittiklerinde duydukları endişeyi dile getirdi.

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