Amasya’da korona virüs denetimleri artırıldı, sokakta sigara içenlere ceza kesildi

Korona virüs (Kovid-19) vaka haritasına göre çok yüksek riskli kategoride yer alan Amasya’da denetimler artırıldı. Denetim yapan polis ekipleri sokakta sigara içenlere ceza uyguladı.

Kentte normalleşme sürecine geçilmesi amacıyla gerçekleştirilen denetimlerde Amasya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri vatandaşları maske ve sosyal mesafe kurallarına karşı uyardı. Maskenin doğru ve sürekli şekilde kullanımını temin etmek amacıyla halkın kalabalık halde olduğu tüm cadde, sokak ve meydanlarda daha önceden yasaklanmasına rağmen sigara kullanan vatandaşlar tespit edilerek işlem yapıldı. Ekiplerin sigara içtiğini belirleyerek hakkında işlem yaptığı 80 yaşındaki Zahid Yıldırım, “Daha yeni yakmıştım” sözleriyle kendisini savunmaya çalıştı.

HES kodu kontrolü de yapan ekipler maskesi eskiyen vatandaşlara da maske dağıttı.