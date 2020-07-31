Amasya’da kaçan kurbanlıklar vatandaşa alanı dar etti

Amasya’da Kurban Bayramı’nda kaçan kurbanlıklar sahiplerine saldırdı.

Sahibinin elinden kurtulan kurbanlık, hem sahibine hem de çevredeki vatandaşlara saldırdı. Vatandaşlar kurbanlık hayvanın darbelerine maruz kaldı. Kurbanlıklar güçlükle kontrol edildi.