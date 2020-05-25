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Amasya çevre yolu bu yaz hizmete giriyor

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANI ADİL KARAİSMAİLOĞLU, YENİ TİP KORONAVİRÜS (KOVİD-19) SÜRECİNDE BÜTÜN ÖNLEMLERİNİ ALDIKLARINI BELİRTEREK, "ŞANTİYELERİMİZİ YENİDEN ELDEN GEÇİRDİK. SOSYAL MESAFE, DEZENFEKSİYON, HER TÜRLÜ TEDBİRİMİZİ ALDIK. ARKADAŞLARIMIZ CANLA BAŞLA ÇALIŞIYOR" DEDİ.

Amasya çevre yolu bu yaz hizmete giriyor

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANI ADİL KARAİSMAİLOĞLU, YENİ TİP KORONAVİRÜS (KOVİD-19) SÜRECİNDE BÜTÜN ÖNLEMLERİNİ ALDIKLARINI BELİRTEREK, "ŞANTİYELERİMİZİ YENİDEN ELDEN GEÇİRDİK. SOSYAL MESAFE, DEZENFEKSİYON, HER TÜRLÜ TEDBİRİMİZİ ALDIK. ARKADAŞLARIMIZ CANLA BAŞLA ÇALIŞIYOR" DEDİ.

25 Mayıs 2020 Pazartesi 20:13
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Amasya çevre yolu bu yaz hizmete giriyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yeni tip korona virüs (Covid-19) sürecinde bütün önlemlerini aldıklarını belirterek, "Şantiyelerimizi yeniden elden geçirdik. Sosyal mesafe, dezenfeksiyon, her türlü tedbirimizi aldık. Arkadaşlarımız canla başla çalışıyor" dedi.

Karaismailoğlu, toplam yatırım bedeli 920 milyon lira olan ve kısa süre sonra hizmete açılacak Amasya Çevre Yolu Projesi şantiyesinde incelemede bulunarak, yetkililerden bilgi aldı.

Çalışmalarına devam eden işçi ve mühendislerin bayramını kutlayan Karaismailoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Amasya’nın yıllardan beri beklediği çevre yolu inşaatının son evresine gelindiğini söyledi.

Projenin ince işlerine başlanıldığını anlatan Karaismailoğlu, "İnşallah yaz döneminde, bayram gelmeden burada tertemiz 11 kilometre çevre yolunu faaliyete geçirmiş olacağız. Çok konforlu, standartları yüksek bir yol haline geldi. Amasya’mızın inşallah şehir içindeki trafiğini oldukça rahatlatacak, yaşam kalitesini yükseltecek bir yol olacak" diye konuştu.

"Böyle güzel hizmetleri verdikçe biz de gurur duyuyoruz"

Türkiye’nin her yerinde havada, kara ve demir yollarında hummalı bir çalışma sürdürdüklerini anlatan Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Koronavirüs sürecinde bütün önlemlerimizi aldık, şantiyelerimizi yeniden elden geçirdik. Sosyal mesafe, dezenfeksiyon, her türlü tedbirimizi aldık. Arkadaşlarımız canla başla çalışıyor. Belki bayramda ailelerini ziyaret edemediler, belki telefonla dualarını aldılar ama bu yollar bittikten, milletimiz bu yolları kullandıktan sonra dualarından inşallah çok nasiplenecekler. Hayırlı hizmetlere vesile oluyorlar, hepsine çok teşekkür ediyoruz. Böyle güzel hizmetleri verdikçe biz de gurur duyuyoruz. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde memleketimizin her yerinde hizmet noktasında canla başla çalışıyoruz. İnşallah daha güzel bayramlarda buluşmak üzere herkese iyi bayramlar diliyorum."

Karaismailoğlu’na incelemelerinde Amasya Valisi Osman Varol, AK Parti Amasya Milletvekilleri Mustafa Levent Karahocagil ve Hasan Çilez de eşlik etti.

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