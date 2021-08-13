banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Karadeniz için flaş uyarı: 5 ilde şiddetli yağış!
Karadeniz için flaş uyarı: 5 ilde şiddetli yağış!
Irmak Arıcı'dan tükürük rezaleti sonrası skandal paylaşım
Irmak Arıcı'dan tükürük rezaleti sonrası skandal paylaşım
Konut satışlarında en sert düşüş!
Konut satışlarında en sert düşüş!
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Erdoğan'a taziye mesajı
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Erdoğan'a taziye mesajı

Altıntepsi yeni muhtarlık binası hizmete girdi

Bayrampaşa Belediyesi, ilçedeki muhtarlık binalarını yenileme programı kapsamında, Altıntepsi Mahalle Muhtarlığı’nı da yeniledi. Sil baştan inşa edilen yeni muhtarlık binasında mahalle muhtarı Selahattin Beyler’i ziyaret eden Başkan Atila Aydıner, “İlçemizdeki kamu binalarını bir bir modernize ederek, halkımızın hizmetine sunuyoruz” dedi.

Genel 13.08.2021, 16:32
Altıntepsi yeni muhtarlık binası hizmete girdi

Bayrampaşa Belediyesi, ilçedeki muhtarlık binalarını yenileme programı kapsamında, Altıntepsi Mahalle Muhtarlığı’nı da yeniledi. Sil baştan inşa edilen yeni muhtarlık binasında mahalle muhtarı Selahattin Beyler’i ziyaret eden Başkan Atila Aydıner, “İlçemizdeki kamu binalarını bir bir modernize ederek, halkımızın hizmetine sunuyoruz” dedi.

Bayrampaşa Belediyesi, ilçedeki kamu binalarını yenilemeye devam ediyor. Son olarak Altıntepsi Mahalle muhtarlık binasını yenileyen ve teknolojik donanımlar ekleyen belediye modern bir yapıyı vatandaşların hizmetine sundu. Mahalle muhtarı Selahattin Beyler’i yeni muhtarlık binasında ziyaret eden Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, “İlçemizdeki kamu binalarını bir bir modernize ederek, halkımızın hizmetine sunuyoruz. Bu çerçevede Altıntepsi Muhtarlık binamızı da baştan başa yenileyerek güzel bir görünüme kavuşturduk. Halkımız ve ilçemiz için hayırlı olsun” şeklinde konuştu.

Muhtar Selahattin Beyler de muhtarlık binasının yenilenmesini sağlayan Başkan Aydıner’e teşekkür etti.
Yorumlar (0)
28°
açık