Altınkurnalar Camiine nefes aldıran yıkım

Osmangazi Belediyesi, mahallelere park, meydan ve yeşil alan kazandırmak için kamulaştırma çalışmalarını sürdürüyor. Selamet Mahallesi Altınkurnalar Cami çevresine nefes aldırmak maksadıyla istimlâk edilen 2 katlı bina, belediye ekiplerince yıkıldı.

İlçede, çarpık ve plansız yapılaşmanın yol açtığı sıkıntıları ortadan kaldırmak, Osmangazi’yi daha modern ve yaşanabilir bir yer haline getirmek için gayret sarf eden Osmangazi Belediyesi, bu projeler için kamulaştırmalar yapmayı sürdürüyor. Selamet Mahallesi Altınkurnalar Camii çevresine nefes aldıracak projesi için vatandaşlarla anlaşıp kamulaştırmalarla satın alınan binalar, belediye ekipleri tarafından yıkılıyor. Daha önce cami bitişiğindeki bir binayı yıkan Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kamulaştırma işlemleri tamamlanan 135 metrekarelik iki katlı binanın da yıkımını gerçekleştirdi.

Mahallelere nefes aldırmak, vatandaşların birlikte vakit geçirebilecekleri sosyal alanlar elde etmek için kamulaştırmalar gerçekleştirdiklerini belirten Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Mahallelerimizi rahatlatan çalışmalarımızı kesintisiz bir şekilde sürdürüyoruz. Yapılaşmanın yoğun olduğu ilçemizde, birçok mahallemizde kamulaştırmalar sonucu elde ettiğimiz alanlara park, meydan ve yollar yapıyoruz. Selamet Mahallemizdeki Altınkurnalar Camiimizin çevresindeki binaları da birer birer istimlâk ederek vatandaşlarımızın bir araya geleceği güzel bir alan kazandırıyoruz” dedi.