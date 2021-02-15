Altındağ’ın “Oyuncakçı teyzesi”

Ankara’nın Altındağ ilçesinde yaşayan 53 yaşındaki bedensel engelli Hatice Aydoğan, yaptığı amigurumi oyuncaklarla hem geçimini sağlıyor hem de çocukların yüzünü güldürüyor.

Hatice Aydoğan’ın örme ve doldurma tekniğiyle yaptığı amigurumi oyuncaklar çocuklar tarafından büyük ilgi görüyor. Altındağ Belediyesi Beşikkaya Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi’nde öğrendiği bilgi ve becerileri kazanca dönüştüren Aydoğan, başarıyla tamamladığı amigurumi kursu sayesinde hayatını değiştirmeyi başardı. Bedensel engelli Aydoğan, hem kendi işinin patronu, hem de çocukların “oyuncakçı teyzesi” oldu.

Çocukların sevdiği karakterleri ve hayvan modellerini yapmayı çok sevdiğini söyleyen Aydoğan, “Amigurumi adı verilen, Japonlara özgü oyuncak yapma sanatını kısa sürede öğrendim. Bu kursta bana emek veren değerli hocalarıma, Beşikkaya Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi’ne, bizlere cesaret veren başkanımız Sayın Asım Balcı’ya ve satış yapmama vesile olan Altın Eller Kadın Kooperatifi’ne çok teşekkür ederim. Pek çok şeyi amigurumi tekniğiyle yapabiliyorum ama beni en çok mutlu eden oyuncak yapmak. En çok oyuncak bebek yapmayı seviyorum. Çünkü çocukları çok seviyorum ve onlar mutlu olsun istiyorum. Çocukları mutlu edince ben de çok mutlu oluyorum. Amigurumi sayesinde bedensel engelimi unuttum, moralim düzeldi. Oldukça zor zamanlar yaşamıştım, kötü günleri amigurumi sayesinde atlattım. Oyuncaklar beni mutlu etti, hayata yeniden bağlandım. Kültür merkezindeki arkadaşlarım, hocalarım bana çok destek oldu. Altın Eller Kadın Kooperatifi satış yapmama vesile oldu. Ürünlerimi kazanca dönüştürmeyi başardım. Şimdi hayata daha çok bağlıyım, daha mutluyum” dedi.

Altındağlı kadınların kurslar sayesinde edindikleri bilgi ve becerileri maddi kazanca dönüştürmesi için ne gerekiyorsa yaptıklarını söyleyen Başkan Asım Balcı, "Altındağlı kadınlarımız çok becerikli. Onları desteklemek için elimizden ne geliyorsa yapıyoruz. Çünkü el emeği bizim için çok değerli. Fikir üretiyor, projeler geliştiriyor, maddi ve manevi destek sağlıyoruz. Kadınlar da onlara sağladığımız imkanları en iyi şekilde değerlendiriyor, verilen desteği arkalarına alarak başarıdan başarıya koşuyorlar. Hatice Hanım’ı da girişimciliğinden dolayı tebrik ediyorum. Yaptığı oyuncaklar gerçekten çok güzel, çocuklar tarafından çok beğeniliyor. Ellerine ve emeklerine sağlık” diye konuştu.