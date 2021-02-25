Altındağ’ın minik aşçıları yeni döneme kendi pastalarını yaparak girdiler

Altındağ Belediyesi Gençlik Merkezlerine bu yıl başlayacak olan minikler, Gençlik Merkezlerine tatlı bir etkinlikle “merhaba” dedi.

Altındağ Karacaören Gençlik Merkezi’ne kayıt olan 1. ve 2. sınıf öğrencileri Mutfak Sanatları Kursu’nda çikolatalı pankek yaptı. Hem pankek yapımını öğrenen hem de eğlenen minikler, daha sonra yaptıkları pankekleri afiyetle yediler.

İlkokul 1 ve 2’nci sınıf öğrencilerinin daha önce Gençlik Merkezlerinden faydalanamadığını hatırlatan Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı “Bu yıl aldığımız karar doğrultusunda, merkezlerimizin kapılarını ilkokul öğrencileri için de açtık. Minik öğrencilerimiz de etkinliklerden, gezi, kurs ve kültürel faaliyetlerden faydalansın istedik. Miniklerimizin varlığı gençlik merkezlerimize neşe kattı” dedi.