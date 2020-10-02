Altındağ’a altın yatırımlar

Altındağ’ın değerine değer katacak yatırımlar mercek altına alındı. Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, AK Parti Ankara İl Başkan Yardımcısı Hatice Çakmak, AK Parti Altındağ İlçe Başkanı Ahmet Karaca, MHP Altındağ İlçe Başkanı Emin Sıtkı Aktaş ve Altındağ Belediyesi meclis üyeleri ile birlikte ilçede yapımı devam eden yatırımları inceledi.

Başkan Asım Balcı ve beraberindeki heyet, ilçede yapımı devam eden yatırımları tek tek ziyaret etti. Gün boyu şantiyeden şantiyeye gezen heyet, yatırımlar hakkında detaylı bilgi aldı. Tüm meclis üyelerinin katıldığı inceleme gezisi, katılımcılardan tam not aldı.

İlk durak hamamarkası

Güne Hamamarkası ziyareti ile başlayan heyet, burada devam eden restorasyon çalışmaları hakkında bilgi sahibi oldu. Altın Eller Kadın Kooperatifi’nin Hamamarkası’nda bulunan çalışma ofisini ziyaret eden heyet, daha sonra Hamamarkası sokaklarında kısa bir gezintiye çıktı. Başkan Balcı katılımcılara kooperatifinin çalışma sistemi ve bölgede gerçekleştirilen restorasyon ve yenileme çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Gültepe semt pazarı çok beğenildi

Heyetin bir sonraki durağı ise yapımı devam eden Gültepe Mahallesi semt pazarı oldu. Semt pazarının projesi hakkında detaylı bilgi veren Başkan Asım Balcı, semt pazarının tamamlanmış görüntüsünü fotoğraflarla anlattı.

Sonraki durak örnek mahallesi

Gültepe Semt Pazarı’nda incelemelerini tamamlayan heyet, ardından Örnek Mahallesi’nde yapımı devam eden Örnek Eğitim, Kültür ve Spor Tesisi’ne geçti. Burada da tesis hakkında bilgi veren Başkan Balcı, eğitim, kültür ve spor tesisinin mahalledeki her yaştan vatandaşa hizmet vereceğini söyledi.

Bir sonraki durak ise Doğantepe Mahallesi’ne yapılacak olan “Okçuluk Tesisi” oldu. “Doğantepe’de inşasına başladığımı tesis sayesinde, Altındağ okçuluk sporunun da başkenti olacak” diyen Başkan Balcı, Altındağlı gençlerin ata sporu olan okçuluğa gösterdiği ilgiden büyük mutluluk duyduğunu da sözlerine ekledi. Heyet Ulubey’deki sporcu fabrikasında da incelemelerde bulundu.

Altın değerinde yatırımlar

Başpınar Mahallesi’nde yapımı devam eden “Altın Bahçe” Millet Bahçesi ve Feridun Çelik Mahallesi’nde yapımı devam eden “Altın Şehir” konut projeleri ise heyetin büyük beğenisini topladı. Bu dev projeler için çok sayıda gecekonduyu yıkarak Ankara’ya onlarca dönümlük alanlar kazandırdıklarına dikkati çeken Başkan Balcı, her iki projenin de tamamlandığında Altındağ’a ve Ankara’ya değer katacağını söyledi. Heyetin son durağı ise Karapürçek Mahallesi oldu. Karapürçek Mahallesi’nde yapımı devam eden kapalı semt pazarı, mahalle konağı ve parkı yerinde inceleyen heyet, Altındağ’ın altın değerinde yatırımlar kazandığı görüşünde birleşti.

“Altındağ’ı el birliğiyle geliştireceğiz”

Katılım gösteren herkese teşekkür eden Başkan Balcı “Değerli çalışma arkadaşlarımla her konuda görüş alışverişinde bulunuyor, sık sık yaptığımız toplantılarla Altındağ’ın gelişimini ve değişimini gözler önüne seriyoruz. Bugün hep birlikte yatırımları yerinde incelemek istedik. Meclis üyesi arkadaşlarım, ilçe başkanı arkadaşlarım ve il başkan yardımcımız Hatice Çakmak hanımefendi bize eşlik etti. Altındağ için neler yaptığımızı ve daha neler yapacağımızı kendilerine anlattık. Altındağ’ı el birliğiyle geliştirmeye devam edeceğiz inşallah” dedi.