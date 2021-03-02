Altındağ Belediyesi’nden Hamamönü’nde temizlik çalışması

Altındağ Belediyesi ekipleri tarafından tarihi Hamamönü bölgesinde detaylı temizlik çalışması gerçekleştirildi.

Altındağ Belediyesi, yeniden normal hayata dönüş süreci için hazırlıklarını hızlandırdı. Onlarca işletmenin bulunduğu, her gün binlerce kişinin ziyaret ettiği Hamamönü bölgesi temizlendi. Sabahın ilk saatlerinden itibaren tarihi Hamamönü bölgesinde Altındağ Belediyesi ekipleri tarafından kapsamlı bir temizlik ve hijyen çalışması yapıldı. Sokakları baştan aşağı yıkayan ekipler, işletmeleri de dezenfekte etti.

“Sosyal mesafe, maske kullanımı ve temizlik çalışmaları artık daha da önem kazandı”

Hamamönü bölgesinin tarihi ve turistik yönüyle vatandaşların her gün yoğun ilgi gösterdiği, çok fazla ziyaretçinin geldiği bir yer olduğunu hatırlatan Başkan Balcı, "Yeniden normal hayatımıza dönüş sürecine girdik. İşletmeler yeniden açılıyor. Bu nedenle, Altındağ Belediyesi olarak temizlik ve dezenfeksiyon çalışması gerçekleştirdik. Sosyal mesafe, maske kullanımı ve temizlik çalışmaları artık daha da önem kazandı. Ekiplerimiz 24 saat görev başında. Çalışmalarımızı ilçe genelinde aralıksız olarak sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızın içi rahat etsin istiyoruz” açıklamasında bulundu.

“Korona virüs salgınına karşı Altındağ Belediyesi olarak üzerimize düşen tüm çalışmaları titizlikle sürdüreceğiz”

Başkan Balcı Altındağ’ın Ankara’nın turizm merkezi olduğunu anımsatarak, "Çok fazla turistik alan ve müze barındırıyor. Bu nedenle her gün yerli ve yabancı turistler yoğun bir biçimde ziyaret ediyor. Biz de temizlik ve ilaçlama çalışmalarımıza yoğunluk veriyoruz. Korona virüs salgınına karşı Altındağ Belediyesi olarak üzerimize düşen tüm çalışmaları titizlikle sürdüreceğiz. Bu virüsü el ele verecek, hep birlikte yeneceğiz” ifadelerini kullandı.