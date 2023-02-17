Altındağ Belediyesi depremzedelere yemek yardımını sürdürüyor

Altındağ Belediyesi depremden etkilenen vatandaşlara destek olmayı sürdürüyor.

Altındağ’a deprem bölgelerinden gelen 3 bin kişiye, her gün sıcak yemek ikram ediliyor. Depremin ilk gününden bugüne bölgede çalışmalar yapan Altındağ Belediyesi, desteklerini Ankara’da da sürdürüyor. Deprem bölgesinden gelip Altındağ’a yerleşen depremzedelere, her gün sıcak yemek ikram ediliyor. Sıcak yemek ikramından 3 bin kişi faydalanıyor.

“Bugünleri hep birlikte atlatacağız”

Altındağ Belediyesi’nin ilk günden bugüne deprem bölgesine destek olmak için seferber olduğunu söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı “Deprem bölgelerinden gelen vatandaşlarımıza Altındağ Belediyesi olarak destek oluyoruz. Ankara Valiliği ve AFAD koordinesinde Altındağ’ımıza yerleşen 3 bin depremzede vatandaşımıza her gün sıcak yemek ikramında bulunuyoruz. Şimdi birlik ve beraberlik zamanı. Evlerinden, mahallelerinden, alıştıkları düzenden ayrılmak zorunda kalan deprem mağduru vatandaşlarımıza destek olmayı sürdüreceğiz. Bugünleri hep beraber atlatacağız inşallah” ifadelerini kullandı.