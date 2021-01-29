“Altın Pasaport” skandalı Anastasiadis’i köşeye sıkıştırdı

GKRY lideri Nikos Anastasiadis, Rusya, Çin ve Ukrayna’dan birçok hükümlü dolandırıcıların, kara para aklayanların ve yolsuzlukla suçlanan siyasilerin para karşılığında Rum pasaportu alarak AB vatandaşı olmasına ilişkin açıklama yaparak, Kıbrıs’ta hiç görülmemiş büyüklükteki bir müdahale olacağını söyledi.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde (GKRY) Rusya, Çin ve Ukrayna’dan birçok hükümlü dolandırıcıların, kara para aklayanların ve yolsuzlukla suçlanan siyasilerin para karşılığında Rum pasaportu alarak AB vatandaşı olmasıyla ilgili tartışmalar devam ediyor. Pasaportların verilmesinde Rum liderin eski avukatlık ofisinin rol aldığı yönündeki haberler üzerine Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, halka seslendi. Kendisine yönelik organize propaganda yürütüldüğünü öne süren Anastasiadis, yapılan tartışmalar nedeniyle ‘Kıbrıs Helenizmi’ni tehlikeye atan tehditlerin görmezden gelindiğini ileri sürdü. Pasaportların verilmesinde rol oynamadığını savunan Rum lider, yolsuzlukla mücadele konusunda kararlı olduğunu ifade ederek, Kıbrıs Cumhuriyeti’nde hiç görülmemiş büyüklükteki bir müdahale olacağını belirtti.

Papaz da ifade verdi, itiraf etti

Rum medyası da, vatandaşlıklarda gündeme gelen 10 avukatlık bürosunun da mercek altına alındığını yazdı. Pasaportların verilmesinde adı sürekli öne çıkan Rum Başpikoposu II. Hrisostomos ve eski İçişleri Bakanı Sokratis Hasikos da polise ifade verdi. Hrisostomos, verdiği ifade de bir çok kez İçişleri Bakanı Hasikos’a mektup yazarak, ‘yatırım karşılığında’ vatandaşlık verilmesini istediğini ifade etti.

Suçlulara AB vatandaşlığı

Güney Kıbrıs’ta patlak veren ‘altın pasaport’ skandalı sonrasında Rum Meclis Başkanı Dimitris Şilluris istifa etmek zorunda kalmıştı. Rum vatandaşlığı alanlar arasında Burisma enerji şirketinin sahibi Ukraynalı iş adamı Mikola Zloçevski, Rus enerji devi Gazprom’un eski yöneticisi Nikolay Gornovskiy, gasp suçundan hapis yatan Rus vatandaşı Ali Beglov ve hisse devrinde dolandırıcılıktan cezaevine giren Çinli iş adamı Cang Kıçiang bulunuyordu.