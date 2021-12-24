“Altın Lider Ödülleri” yarışmasından Albayrak Grubu’na iki ödül birden

2021’in en beğenilen liderlerinin seçildiği Altın Lider Ödülleri yarışmasında, CEO kategorisinde Albayrak Grubu CEO’su Prof. Dr. Ömer Bolat, CHRO kategorisinde ise İnsan Kaynakları Koordinatörü Hüseyin Yavuztürk, “2021 Yılı Altın Liderleri” arasında yerlerini aldılar.

Albayrak Grubu CEO’su Prof. Dr. Ömer Bolat ve İnsan Kaynakları Koordinatörü Hüseyin Yavuztürk, KREA M.I.C.E. tarafından düzenlenen ve katılım şartları, teknolojik alt yapı farklılığı ve kullanılan 35.000’den fazla tekil oy sebebi ile “Türkiye’nin En Prestijli Liderlik Ödülleri” arasında olduğu kabul edilen; “2021 yılı Altın Lider Ödülleri” yarışmasında en beğenilen liderler arasında yerlerini aldılar.

Altın Lider Ödül törenine Albayrak Grubu’nda 20 yılı CEO olmak üzere, 22 yıla yakın bir süredir çeşitli görevler üstlenen Albayrak Grubu CEO’su Prof. Dr. Ömer Bolat, ve yurtiçi ve yurtdışı tüm İnsan Kaynakları operasyonlarını yöneten Albayrak Grubu İnsan Kaynakları Koordinatörü Hüseyin Yavuztürk katıldı. İnşaat, sanayi, hizmet, lojistik ve medya sektörlerinde 50’ye yakın şirket ve yayın markasıyla ve 15.000’den fazla çalışanıyla, Türkiye ekonomisine katkı vermeye devam eden Albayrak Grubu’nun iki üst düzey yöneticisi “2021 yılının En Beğenilen Liderleri” arasına girdiler.

“Tüm şirketlerimizle ülkemiz ekonomisine ve insanına yatırım yapma ve katma değer arzusundayız”

Prof. Dr. Ömer Bolat ödülle ilgili olarak “Aldığımız her ödül, işimize verdiğimiz emeğin karşılık bulduğunu gösteriyor. Albayrak Grubu büyük bir aile, birçok sektörü içinde bulunduran ve farklı dinamikleri barındıran bir yapı. Kurum kültürümüz gereği, hissedarlarımız, yönetim kurulu üyelerimiz, yönetici arkadaşlarımız ve emektar çalışanlarımızla birlikte bir aile ortamı oluşturarak, hem şirketlerimize hem de içinde bulunduğumuz güzel ülkemize ve topluma değer katmayı önceliyoruz. Ayrıca yerli ve milli üretim politikasına da tam desteğimizi sürdürüyoruz” dedi.

Bolat, “Albayrak Grubu çatısı altında inşaat, sanayi, hizmet, lojistik ve medya sektörlerinde şirketlerimiz mevcut. Hem ülkemiz topraklarının birçok şehrine, hem de ülke sınırları dışına taşan çalışmalarımızla insanı ve üretimi odak noktamız yapıyoruz. Biz bu topraklarda ve ulaşabildiğimiz coğrafyalarda üretimi destekleyerek, başta ülke ekonomimize katkı sağlama, aynı zamanda da insanımıza yatırım yapma arzusundayız” açıklamasında bulundu. Ömer Bolat, bu ödülü tüm yönetim ve çalışanların ortak emeklerinin bir karşılığı olarak aldığını sözlerine eklendi.

“Amacımız değişime ayak uydurmak değil, dönüşümün öncüsü olmak”

Ödülle ilgili duygularını ifade eden Hüseyin Yavuztürk, “Aldığımız ödülün arkasında hiç şüphesiz insanı bir kaynak değil, kıymet olarak gören düşüncenin çabaları yer almaktadır. Biz değişime ayak uydurmak yerine, dönüşümün öncüsü olabilmek için çalışıyoruz” dedi.

Yavuztürk, “Çalışma arkadaşlarımızın iş hayatını kolaylaştırmak, kurum kültürümüzü tüm paydaşlara aşılamak ve birlikte uygulamak için sürekli çalışıyor ve yenilikçi projeler üretmeye gayret gösteriyoruz. Küreselleşmenin ve dijital dönüşümün hızla ilerlediği bu dönemde, insan kıymetini etkin kullanabilmek, değişimin öncüsü olmak, iş süreçleriyle ilgili gelecek trendlerini proaktif yaklaşımla önceden analiz edebilmek için, Grubumuzu ve çalışma arkadaşlarımızı geleceğe hazırlıyoruz” dedi.