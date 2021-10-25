banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
İş dünyasında 'kur' tedirginliği
İş dünyasında 'kur' tedirginliği
Aşı olanlara iki gün izin
Aşı olanlara iki gün izin
Kabine öncesi kritik görüşme!
Kabine öncesi kritik görüşme!
Ali Koç'tan kritik açıklama!
Ali Koç'tan kritik açıklama!

Alternatif Bank’ta İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Hale Ökmen Ataklı oldu

- Alternatif Bank Genel Müdürü Kaan Gür:- "Sunduğumuz hizmetlerde en önemli paya sahip olan yetkin insan kaynağına yatırım yapmaya devam etmekteyiz"

Genel 25.10.2021, 12:26
Alternatif Bank’ta İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Hale Ökmen Ataklı oldu

İSTANBUL (AA) - Alternatif Bank'ta İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine Hale Ökmen Ataklı getirildi.

Bankadan atamaya ilişkin yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Alternatif Bank Genel Müdürü Kaan Gür, banka olarak yürüttükleri tüm çalışmaların merkezinde "insan ve değerler" odaklı yaklaşımlarının bulunduğunu ve bu yaklaşımın organizasyonel gelişim adına temel dayanakları olan Alternatif Bank ekolünü güçlendirmek için kendilerine adeta bir pusula olarak yön gösterdiğini dile getirdi.

Alternatif Bank olarak, sundukları hizmetlerde en önemli paya sahip olan yetkin insan kaynağına yatırım yapmaya devam ettiklerini ve müşterilere sundukları hizmetlerin kalite çıtasını her geçen gün daha yukarı taşıdıklarını kaydeden Gür, "Bu doğrultuda, çalışanlarımızın gelişimine yönelik projelerimize devam edeceğiz. Bu yolculukta aramıza yeni katılan İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcımız Hale Ökmen Ataklı’nın sektördeki tecrübesiyle bankamıza güç katacağına yürekten inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Hale Ökmen Ataklı ise sahip olduğu bankacılık anlayışı, sunduğu ürün ve hizmetlerle sektörünün önemli oyuncuları arasında yer alan Alternatif Bank ailesine katılmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, "Kendi ekolü ve kurum kültürüyle büyümeye önem veren bir vizyona sahip olan yeni kurumumda, tecrübeli yönetim ekibinin de desteğiyle yeni başarı hikayeleri yazmaya devam edeceğimize inanıyorum. Alternatif Bank işveren markasını değerlerle güçlendirmeye, insan kaynağımızı, Bankamızın stratejileri doğrultusunda çağın gereklerine uygun yeni uygulamalarla zenginleştirmeye ve geliştirmeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.


- Hale Ökmen Ataklı hakkında


Açıklamaya göre, İstanbul Teknik Üniversitesi Uzay Mühendisliği’nden mezun olan Hale Ökmen Ataklı, aynı üniversiteden aldığı mühendislik yönetimi yüksek lisansının yanı sıra, çocuk gelişimi alanında da lisans programına devam ediyor. Kariyerine 1999’da Anadolu Endüstri Holding’de başlayan ve insan kaynakları alanında sorumluk üstlenen Ataklı, 2002-2005 yılları arasında Koç Bilgi Teknolojileri Grubu’nda görev aldı. 2005–2007 döneminde Danone Tikveşli Gıda’da, 2007-2011 yılları arasında SHAYA’da ve 201 –2017 arasında da HSBC’de İnsan Kaynakları alanında üst düzey yöneticilik yaptı.

Ataklı, kurumsal firmalardaki yöneticilik görevlerinin yanı sıra, insan kaynakları alanında serbest danışman olarak da kurumlara destek oldu. Finans, teknoloji ve perakende olmak üzere farklı sektörlerde yirmi yılı aşkın insan kaynakları yönetimi tecrübesine sahip olan Ataklı, uluslararası organizasyonlardaki üst düzey yönetici sorumlulukların yanı sıra danışman ve profesyonel yönetici koçu rolleri ile de kurumların değişim ve gelişim yolculuklarına katkıda bulundu.


#Alternatif Bank #Hale Ökmen Ataklı
Yorumlar (0)
17°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 10 24
2. Hatayspor 10 20
3. Alanyaspor 10 20
4. Fenerbahçe 10 19
5. Karagümrük 10 18
6. Beşiktaş 9 17
7. Konyaspor 10 17
8. Galatasaray 9 17
9. Altay 10 15
10. Adana Demirspor 10 13
11. Başakşehir 10 12
12. Gaziantep FK 10 12
13. Öznur Kablo Yeni Malatya 10 12
14. Sivasspor 10 11
15. Kayserispor 10 11
16. Giresunspor 10 9
17. Antalyaspor 10 9
18. Göztepe 10 8
19. Kasımpaşa 10 6
20. Rizespor 10 4
Takımlar O P
1. Ümraniye 10 24
2. Ankaragücü 10 24
3. Eyüpspor 10 20
4. Erzurumspor 10 19
5. Bandırmaspor 10 18
6. Kocaelispor 9 16
7. Tuzlaspor 9 14
8. Gençlerbirliği 9 14
9. Samsunspor 9 12
10. Boluspor 9 11
11. Bursaspor 9 11
12. Menemenspor 10 11
13. İstanbulspor 9 10
14. Denizlispor 9 10
15. Altınordu 10 10
16. Adanaspor 10 9
17. Manisa FK 10 9
18. Ankara Keçiörengücü 9 7
19. Balıkesirspor 9 6
Takımlar O P
1. Chelsea 9 22
2. Liverpool 9 21
3. Man City 9 20
4. West Ham 9 17
5. Brighton 9 15
6. Tottenham 9 15
7. M. United 9 14
8. Everton 9 14
9. Leicester City 9 14
10. Arsenal 9 14
11. Wolverhampton 9 13
12. Brentford 9 12
13. Aston Villa 9 10
14. Watford 9 10
15. Crystal Palace 9 9
16. Southampton 9 8
17. Leeds United 9 7
18. Burnley 9 4
19. Newcastle 9 4
20. Norwich City 9 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 10 21
2. Real Madrid 9 20
3. Sevilla 9 20
4. Atletico Madrid 9 18
5. Real Betis 10 18
6. Osasuna 10 18
7. Rayo Vallecano 10 16
8. Athletic Bilbao 9 16
9. Barcelona 9 15
10. Valencia 10 13
11. Espanyol 10 13
12. Mallorca 10 12
13. Villarreal 9 11
14. Elche 10 10
15. Celta de Vigo 9 7
16. Granada 9 7
17. Cádiz 10 7
18. Deportivo Alaves 9 6
19. Levante 10 5
20. Getafe 9 2