Alp kıyafetleri artık Osmanlı’nın ilk başkenti Söğüt’te dikilecek

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Alp kıyafetinin bir marka değeri olarak Söğüt’ten dünyaya yayılmasını istediklerini ifade ederek, ’’Alp kıyafetlerine film sektörünün yanında sadece yurt içinden değil, yurt dışında da talep olduğunu biliyoruz. Dizi sektörünün yanında Alp kıyafetlerini sünnet kıyafeti olarak da üretmek istiyoruz" dedi.

Türk kültürünün ve kimliğinin korunmasını amaçlayan ’’Alp kıyafetleri dikim atölyesi’’ projesi protokolü, Söğüt Ertuğrul Gazi Birliği ile kalkınma ajansı arasında imzalandı. Vali Bilal Şentürk, Söğüt Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünde, ’’Alp kıyafetleri dikim atölyesi’’ projesi protokolü imza töreninde, Anadolu’daki tarihin çok önemli bir evresini oluşturan, Osmanlı İmparatorluğunun kurulduğu topraklarda Ertuğrul Gazi’nin silah arkadaşları olan Alplerin, dizilerle beraber ciddi bir popülarite kazandığını söyledi. Popülariteden de yararlanarak, kıyafetleri seri üretime dönüştürerek bir taraftan kadın istihdamı oluşturmak, bir taraftan da Alp kıyafetinin bir marka değeri olarak Söğüt’ten dünyaya yayılmasını istediklerini ifade eden Vali Şentürk, ’’Alp kıyafetlerine film sektörünün yanında sadece yurt içinden değil, yurt dışında da talep olduğunu biliyoruz. Dizi sektörünün yanında Alp kıyafetlerini sünnet kıyafeti olarak da üretmek istiyoruz. Çekingen çocuklarımız bile bu kıyafeti giydiğinde duruşları değişiyor, özgüvene kavuşuyorlar. Çünkü tarihimizde Alplerimiz hep heybetli, cengâver, mert olmuşlar’’ dedi.

Projenin protokolü imzalandı

Vali Şentürk, ayrıca tarih eğitimi ile Söğüt’ü tarihin anlatıldığı ve yaşandığı yer olarak öne çıkarmak istediklerini kaydetti. Konuşmanın ardından Vali Şentürk, Söğüt Kaymakamı ve Ertuğrul Gazi Birliği Başkanı Ömer Faruk Tuncer ile BEBKA Genel Sekreteri Zeki Durak, projenin protokolünü imzaladı. Proje ile hayata geçirilecek dikim atölyesinin, toplumun dezavantajlı kesimlerine iş istihdamı sağlanacak. Üretilecek kıyafetler ile kültürel değerler yaşatılarak, kadınların topluma kazandırılması amaçlanıyor. 80 kursiyerin istihdam edileceği projede, aksesuarları ile alp kostümlerinin yöresel üretimi yapılacak. Bölgenin yöresel ve kültürel değerlerinin tanıtımına katkı sağlayacak projenin, ilçedeki kadın girişimciliğinin de önünü açabileceği, bölgenin tarihi önemi kültürel değeri ile birlikte turizme katkı sağlaması ve ekonomik kazanç elde etmesi hedefleniyor.

Söğüt’e ’Hanlı Pazar’ yapılıyor

Belediye tarafından yapımı devam eden ’’Hanlı pazar’’ inşaatında incelemede bulunarak bilgi alan Vali Şentürk, ardından inşaatı devam eden ’’Ertuğrul Gazi Mescidi ile Darül Kurra ve Müştemilatı’’ çalışmaları da inceledi.

Öte yandan Vali Şentürk, Meslek Yüksekokulunda yapılması planlanan projeler hakkında Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir’den bilgi aldı.