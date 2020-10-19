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Almanya’nın tarihi deniz altısı U-20 balıkçı ağlarıyla kaplı olarak Sakarya’da fotoğraflandı

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKAN YARDIMCISI PROF. DR. MEHMET EMİN BİRPINAR, SAKARYA KARASU AÇIKLARINDA ÇEKİLEN U-20 DENİZALTISININ BALIKÇI AĞLARIYLA KAPLANMIŞ FOTOĞRAFLARINI SOSYAL MEDYASINDA PAYLAŞTI.

Genel 19.10.2020, 15:34
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Almanya’nın tarihi deniz altısı U-20 balıkçı ağlarıyla kaplı olarak Sakarya’da fotoğraflandı

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar, Sakarya Karasu açıklarında çekilen U-20 denizaltısının balıkçı ağlarıyla kaplanmış fotoğraflarını medya hesabında paylaştı.

2. Dünya savaşı sırasında Almanya’nın Rus gemilerine saldırmak üzere tuna nehri aracılığıyla Karadeniz’e indirdiği denizaltı gemilerinden olan U-20’nin yalnızlığı dalış severlerin ziyareti ile son buldu. 35 derecelik açıyla sol tarafa yatık duran 42,7 metre boyunda, 4,1 metre eninde olan 270 tonluk denizaltı Karasu açıklarında ve denizin 23 metre altında Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Çevre Kurulu Başkanı Tahsin Ceylan tarafından fotoğraflandı. Denizaltının balıkçı ağları ile kaplanan fotoğraflarını Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar sosyal medya hesabından paylaştı. Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar sosyal medya hesabından, “U20 Hitlerin kayıp denizaltısından biri. Sakarya Karasu açıklarında ve 2. Dünya savaşının tanığı. Bu tarihi korumalı ve dalış turizmine kazandırmalıyız. Ancak şimdi hayalet ağlara teslim” dedi.

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