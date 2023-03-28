Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya Eyalet Başbakanı Wüst iftar yemeği verdi

Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya Eyalet Başbakanı Hendrik Wüst, Ramazan ayı dolayısıyla iftar yemeği verdi.

Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya Eyalet Başbakanı Hendrik Wüst, Düsseldorf kentinde Ramazan ayı dolayısıyla iftar yemeği verdi. Başbakanlık binasında verilen iftar yemeğinde konuşan Wüst, "Ramazan ayı düşünme, birlik olma zamanıdır. Bu, özellikle bu zorlu zamanlarda önemlidir. Oruç, birçok insanın az şeye sahip olduğunu ve dayanışmayı hak ettiğini anlaması için bir fırsattır" dedi.

Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerden sonra Kuzey Ren Vestfalya eyaletinden bölgeye birçok yardımın gittiğini söyleyen Wüst, konserler ve değişik etkinliklerle para yardımlarının toplandığını belirtti. Wüst, "Oradaki insanların durumunu unutulmamasına dikkat etmeliyiz. Deprem ana haberde yer bulmuyor artık. 1,5 milyon insan evsiz kaldı, yüzbinlerce insan yaralandı ve yardıma ihtiyaçları var. Kuzey Ren Vestfalya deprem bölgesindeki insanları desteklemeye devam edecek" dedi.

Wüst, "Tolerans, saygı ve beraberce yaşam bizim gibi çeşitliliği olan toplumlarda önemlidir. Ülkemizde çeşitli dinlere mensup insanlar yaşıyor. 2022 yılı içerisinde 115 İslam karşıtı suç işlenmiş bu kabul edilemez. Nefret, şiddet, antisemitizm ve İslam düşmanlığının yeri yok bizde" ifadelerini kullandı.

İftar yemeğine, Türkiye’nin Düsseldorf Başkonsolosu Ayşegül Karaarslan, Köln Başkonsolosu Turhan Kaya, Münster Başkonsolosu Ahmet Davaz’ın yanı sıra Türk dernek temsilcileri ve Müslüman toplumunun ileri gelenleri katıldı.