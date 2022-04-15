Almanya’nın Köln kentinde yapılan iftar programında Türk-Alman ilişkilerinin önemine değinildi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, “İslam ülkeleri dediğimiz zaman Türkiye’nin çok özel ve ayrı bir yeri var. Onu da hep beraber sağladık” dedi.

Almanya’nın Köln kentinde yapılan iftar programına katılan Ala, salondakilere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan selamlar getirdiğini söyledi. Ala, "Avrupa dediğiniz zaman Almanya bu işin lokomotifi kalkınma da öncü gelişimini sağlamış. Orta Doğu ve doğu Avrupa dediğiniz zaman ve İslam ülkeleri dediğimiz zaman Türkiye’nin çok özel ve ayrı bir yeri var. Onu da hep beraber sağladık" şeklinde konuştu.

Almanya ve Türkiye’nin işbirliğinden dünya için pozitif katkı çıkacağını dile getiren Ala, "O bakımdan iki ülkenin işbirliğinde en önemli kanallardan biri de sizsiniz. Sizin ortaya koyacağımız performans, gelişmeler bu iki ülkenin halkları arasındaki ilişkiyi, iletişimi daha da ileriye taşıyacaktır" dedi.

TBMM Dışişleri Komisyon Başkanı ve İstanbul Milletvekili Akif Çağatay Kılıç ise, "Maalesef Rusya’nın Ukrayna saldırısıyla beraber cereyan eden Ukrayna’daki savaş sonucunda insanlar hayatını kaybediyor. Rabbim bir an önce bir ateşkesin sağlanmasını tüm insanlığa nasip etsin dünyanın farklı yerlerinde de insanlar hayatlarını kaybediyor" diye konuştu. Kılıç, "Sayın Cumhurbaşkanımızın tüm dünyada kabul görmüş destek görmüş ve kendisinin barış için ne kadar büyük bir çaba harcadığını dünyada takdir ettiği bir ortamda ümit ediyorum ki barış anlamına, selam anlamına gelen dinimizin ismi de İslam’ın hoşgörü ve kapsayıcılığıyla katliamlar son bulur ve barış dünyaya hakim olur" şeklinde konuştu.

AK Parti İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya, "1961 iş göçüyle gelen insanlarımızdan, birinci nesilden, bugün dördüncü nesle geldiğimiz bir süreçte, yaklaşık olarak 120 bin müteşebbisin 500 bin insana istihdam sağladığı ve gayrisafi milli hasılaya 50 milyar dolarlık katma değer sağladığı bir ortamın varlığını, mutluluğunu ve gururunu hep birlikte yaşamalıyız" şeklinde ifade etti.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) Başkanı Abdullah Eren ise "Kıta Avrupa’sında bu kadar çok sayıda Türk ve Müslüman’ın yaşadığı başka bir dönem bilmiyoruz. Bu ülkelerdeki Türklerin ve Müslümanların sayısı oransal olarak artıyor. Bu anlamda devletin kurumları olarak bize düşen vatandaşlarımızın yanında olmak. Siz iş adamlarımızın görevi ise buradaki insanlarımızın sosyo-kültürel ve sosyo-ekonomik seviyesinin yükseltilmesine katkı sağlamak" şeklinde konuştu.

Almanya’nın Köln kentinde düzenlenen iftara Türkiye’nin Köln Başkonsolosu Turhan Kaya, Düsseldorf Başkonsolosu Ayşegül Karaarslan, Essen Başkonsolosu Tolga Şimşir, Münster Başkonsolosu Ahmet Davaz ve sivil toplum temsilcileri katıldı.