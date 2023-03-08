Almanya’nın Dormagen Belediye Başkanı: “Depremin görüntüleri bizleri hayrete düşürüyor”

Almanya’nın Dormagen Belediye Başkanı Erik Lierenfeld, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu’na, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremlerle ilgili üzüntülerini dile getiren bir mesaj gönderdi.

Yaşanan depremlerde çok sayıda insanın hayatını kaybetmesi nedeniyle üzgün olduklarını belirten Belediye Başkanı Lierenfeld, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Türkiye’de meydana gelen şiddetli depremlerin yol açtığı korkunç olaylara ve çok sayıda can kaybına ilişkin haberleri büyük bir üzüntüyle takip ediyoruz. Depremin görüntüleri bizleri hayrete düşürüyor. Düşüncelerimiz, aile fertlerini, yakınlarını ya da tüm mal varlıklarını kaybetmiş olarak büyük ve ağır acılar yaşayan Türkiye’deki insanlarla ve Türkiye’de yaşayan aileleri ve arkadaşları için endişelenen Dormagen’deki Türk vatandaşlarımızla birliktedir. Kemer neyse ki bu korkunç olaylardan etkilenmemiş olsa da iyi ve dostane bağlantılarımız dolayısıyla en derin üzüntülerimi ifade etmek isterim. Ağınız çerçevesinde yardım sağlayabileceğimiz bir yer bulmanız durumunda yardım ve desteğimizi sunmak istediğimizi size teklif etmek isterim. Böyle bir durumda benimle iletişime geçmekten çekinmeyin.”

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu ise gelen mesaj üzerine yaptığı açıklamada, “Ülkemizde yaşanan ve asrın felaketi olarak nitelendirilen depremler edeniyle Almanya’nın Dormagen Belediye Başkanı Erik Lierenfeld, depremlerde hayatını kaybedenler için üzüntülerini bildiren bir mesajı gönderdi. Üzüntülerini bildirerek ellerinden gelen desteği vermeye hazır olduklarını bildirdi. Kendilerine destekleri ve yanımızda olduklarını hissettirdikleri için teşekkür ediyorum” diye konuştu.