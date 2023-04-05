Almanya’dan Türkiye’ye kurulan gönül köprüsüyle yardımlar deprem bölgesine ulaştırıldı

TUİSA Vakfı, asrın felaketi olarak adlandırılan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgede yaraları sarmak için çeşitli çalışmalara imza attı. Almanya’dan Türkiye’nin yardımına koşan vakıf, 300 gönüllüsüyle sahada hummalı bir çalışma yürüttü.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yaraları sarmak için yurt içi ve yurt dışından on binlerce gönüllü Türkiye’nin yardımına koştu. Özellikle yurt dışında en fazla Türkün yaşadığı ülke olan Almanya’dan sivil toplum kuruluşları vasıtasıyla ve bireysel girişimlerle aynı ve nakdi yardımlar Türkiye’ye ulaştırıldı. Almanya’dan Türkiye’nin yardımına koşan sivil toplum kuruluşlarından biri de TUİSA Vakfı oldu. Dünya çapında 300 gönüllüsü ile yardıma muhtaç insanlara ulaşmaya çalışan vakıf, Almanya’dan topladığı bağışlarla özellikle Hatay ve çevresindeki depremzedelerin imdadına yetişmeye çalıştı.

Vakıf gönüllüleri, depremin ilk günlerinde depremden etkilenen köylere ulaşarak ve anlık ihtiyaçları tespit ederek başta tüp, iç çamaşırı, mum, fener, gıda malzemeleri, çocuk giysileri, ayakkabı ve battaniye gibi onlarca üründen oluşan yardım paketlerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı. Vakıf, bu günlerde yardım paketlerinin yanı sıra özellikle temininde sıkıntı çekilen tıbbi malzemelerin de deprem bölgesindeki kurum ve kuruluşlara zaman kaybedilmeksizin sevkini sağladı. Mart ayı ile birlikte Esenler Belediyesi öncülüğünde Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde kurulan konteyner kente katkıda bulunan vakıf, tam donanımlı konteyner evler satın alarak Gölbaşı’daki ihtiyaç sahiplerinin kullanımına sundu. Konteyner kentte özellikle depremin çocuklar üzerinde oluşturduğu travmayı hafifletmeye yönelik olarak Esenler Belediyesi tarafından yürütülen ‘Okur Gezer Otobüsü’ projesine kitap bağışı yaparak katkıda bulunan gönüllüler, bunun yanı sıra çocuklar için çeşitli oyunlar ve etkinlikler düzenledi.

"Birbirine kenetlenmiş böyle bir millet daha görmedim"

Vakıf Başkanı Abdeslam El Ghoulbzouri, şu ana kadar deprem mağdurlarına yönelik Almanya’da yapılan yardımları yerlerine ulaştırdıklarını, Almanya’daki bağış kampanyalarının hala devam etmekte olduğunu belirterek, bundan sonraki süreçte yardımların konteyner yerleşimlerinin kurulmasına, deprem bölgesinden ayrılarak farklı şehirlere yerleşen depremzedelerin ihtiyaçlarının karşılanmasına ve depremzede çocuklar için düzenlenecek etkinliklere yönelik kullanılacağını ifade etti. Mübarek Ramazan ayının başlamasını da fırsat bilerek depremzedelere ulaşmaya çalıştıklarını belirten El Ghoulbzouri, Hatay ve Adıyaman’da günlük 2 bin 500 kişiye iftar sunduklarını, bölgedeki depremzedelere yaklaşık bin gıda kolisi dağıtımı gerçekleştirdiklerini sözlerine ekledi. Bu çalışmaları yürütmek üzere İstanbul, Ankara, Antalya, Bursa ve Kayseri gibi büyükşehirlerde ekipler oluşturduklarını belirten El Ghoulbzouri, bu zor süreçte Türk halkının yanında olacaklarını söyledi. Depremin hemen ardından bölgeye intikal eden gönüllü heyetin başkanlığını da yürüten Abdeslam El Ghoulbzouri, bölgedeki gözlemlerini ise şu sözlerle anlattı:

“Ben yardım faaliyetleri kapsamında birçok farklı ülkede bulundum. Fakat Türk insanı gibi birbirine kenetlenmiş, ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşan, önce komşum, önce daha fazla ihtiyacı olana yardım edin diyen bir millet görmedim.”