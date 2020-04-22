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Almanya’dan getirilen Türk vatandaşlarından yetkililere dua

ALMANYA'DAN YURDA GETİRİLEN 232 KİŞİ KAYSERİ'DEN NİĞDE'YE GÖNDERİLİRKEN, TÜRK VATANDAŞLARI HAVAALANINDA GÖREVLİLERE DUA ETTİ. YETKİLİLER, VATANDAŞLARI TEK TEK KONTROL EDERKEN, BİR BEBEK YOLCUYLA DA YAKINDAN İLGİLENDİ.

Almanya’dan getirilen Türk vatandaşlarından yetkililere dua

ALMANYA'DAN YURDA GETİRİLEN 232 KİŞİ KAYSERİ'DEN NİĞDE'YE GÖNDERİLİRKEN, TÜRK VATANDAŞLARI HAVAALANINDA GÖREVLİLERE DUA ETTİ. YETKİLİLER, VATANDAŞLARI TEK TEK KONTROL EDERKEN, BİR BEBEK YOLCUYLA DA YAKINDAN İLGİLENDİ.

22 Nisan 2020 Çarşamba 00:47
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Almanya’dan getirilen Türk vatandaşlarından yetkililere dua

Almanya’dan yurda getirilen 232 kişi Kayseri’den Niğde’ye gönderilirken, Türk vatandaşları havaalanında görevlilere dua etti. Yetkililer, vatandaşları tek tek kontrol ederken, bir bebek yolcuyla da yakından ilgilendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla başlatılan tahliye operasyonu kapsamında Ramazan öncesi Türkiye’ye gelmek üzere yola çıkan Türk vatandaşları taşıyan uçak Kayseri’ye ulaştı. Korona virüs tedbirleri kapsamında Almanya’dan yurda getirilen 232 kişiyi taşıyan Türk Hava Yolları’na ait uçak, Erkilet Havaalanına indi. Vatandaşlar, gerekli tedbirler alınarak ekipler tarafından tek tek sağlık kontrolünden geçirildi. AFAD ekipleri, uçakta yolcu olarak bulunan bebekle de yakından ilgilendi. Koruyucu tedbirleri üst seviyede tutan ekipler vatandaşları sosyal mesafe konusunda da bilgilendirdi. Vatandaşlar, kendilerini ’Hoşgeldiniz’ diyerek karşılayan görevlilere dualar ederek teşekkür etti.

232 kişi, işlemlerin tamamlanmasının ardından otobüslerle 14 gün zorunlu karantina altına alınacakları güvenlik önlemleri altında Niğde’ye gönderildi.

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