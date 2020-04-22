Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 12°
parçalı bulutlu
GÜNCEL EKONOMİ Yerel DÜNYA OTOVİTRİN LOJİSTİK TURİZM SAĞLIK YILIN STARLARI TEKNOLOJİ İŞ DÜNYASI Ekovitrin 2020
BİST
98508
ALTIN
381.854
DOLAR
6.9924
STERLİN
8.6575
EURO
7.6069

Almanya’dan getirilen 232 Türk vatandaşı Niğde’de yurda yerleştirildi

TÜRKİYE'YE GETİRİLEN ALMANYA'DAKİ 232 TÜRK VATANDAŞI, YENİ TİP KORONAVİRÜS (KOVİD-19) ÖNLEMLERİ KAPSAMINDA GÖZLEM ALTINDA TUTULACAKLARI NİĞDE'DE YURDA YERLEŞTİRİLDİ.

Almanya’dan getirilen 232 Türk vatandaşı Niğde’de yurda yerleştirildi

TÜRKİYE'YE GETİRİLEN ALMANYA'DAKİ 232 TÜRK VATANDAŞI, YENİ TİP KORONAVİRÜS (KOVİD-19) ÖNLEMLERİ KAPSAMINDA GÖZLEM ALTINDA TUTULACAKLARI NİĞDE'DE YURDA YERLEŞTİRİLDİ.

22 Nisan 2020 Çarşamba 00:50
7 Okunma
Almanya’dan getirilen 232 Türk vatandaşı Niğde’de yurda yerleştirildi

Türkiye’ye getirilen Almanya’daki 232 Türk vatandaşı, yeni tip korona virüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında gözlem altında tutulacakları Niğde’de yurda yerleştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın koordinasyonu ve Dışişleri Bakanlığının çalışmasıyla 59 ülkeden yaklaşık 25 bin vatandaşın Ramazan ayını ve bayramını evlerinde geçirebilmesi amacıyla başlatılan tahliye kapsamında, THY uçağıyla Kayseri Havalimanı’na getirilen Almanya’daki 232 Türk vatandaşı, buradaki işlemlerin ardından otobüslerle Niğde’ye getirildi.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi merkez kampüsünde Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı Sultan 1. Kılıçarslan Öğrenci Yurdu’na yerleştirilen vatandaşlar, 14 günlük karantina süresinin ardından sağlık sorunu olmayanlar evlerine gönderilecek.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Şehit polis memurunun 7 yaşındaki kızı 23 Nisan’ı kutladı
Şehit polis memurunun 7 yaşındaki kızı 23 Nisan’ı kutladı
Doç. Dr. Mustafa Aydın: “Dr. Yavuz Kalaycı’nın vasiyetini yerine getirmek boynumuzun borcudur”
Doç. Dr. Mustafa Aydın: “Dr. Yavuz Kalaycı’nın vasiyetini yerine getirmek boynumuzun borcudur”
SAHUR VE İFTAR İÇİN DENGELİ BESLENME ÇOK ÖNEMLİ
SAHUR VE İFTAR İÇİN DENGELİ BESLENME ÇOK ÖNEMLİ

banner371

banner363

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim