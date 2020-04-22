Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 12°
parçalı bulutlu
GÜNCEL EKONOMİ Yerel DÜNYA OTOVİTRİN LOJİSTİK TURİZM SAĞLIK YILIN STARLARI TEKNOLOJİ İŞ DÜNYASI Ekovitrin 2020
BİST
98508
ALTIN
381.854
DOLAR
6.9924
STERLİN
8.6575
EURO
7.6069

Almanya’dan gelen 285 kişi Yozgat’a getirildi

ALMANYA’DAN GELEN 285 KİŞİ YOZGAT’TA GETİRİLDİ

Almanya’dan gelen 285 kişi Yozgat’a getirildi

ALMANYA’DAN GELEN 285 KİŞİ YOZGAT’TA GETİRİLDİ

22 Nisan 2020 Çarşamba 01:46
7 Okunma
Almanya’dan gelen 285 kişi Yozgat’a getirildi

Almanya’dan Yozgat’a gelen biri çocuk 285 Türk vatandaşı, yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında gözetim altında tutulmak üzere Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) ait öğrenci yurduna yerleştirildi.

Dün akşam saatlerinde Ankara Esenboğa Havalimanı’na gelen 285 Türk vatandaşı, polis eşliğinde 11 otobüs ile Yozgat’a getirildi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında Sürmeli Öğrenci Yurduna getirilen vatandaşlara maske dağıtılıp ateş ölçümleri yapıldı. Daha sonra vatandaşlar, yurtta tek kişilik olarak hazırlanan odalara yerleştirildi.

Vatandaşların 14 günlük karantina sürecinde ihtiyaçları Türk Kızılayı ve AFAD tarafından karşılanacağı belirtildi.

Yurda dönen vatandaşlardan Gönül Sevinç Akyıldız, “Çok mutluyuz, devletimize teşekkür ederiz bu hakkı bize tanıdığı için 14 gün boyunca burada kalacağız” dedi.

Seyfullah Koç ise “Uzun zamandır yurt dışındayız, topraklara döndük çok şükür, memleketimizdeyiz. Emeği geçenlerden Rabbim razı olsun. Sayın Cumhurbaşkanımıza bu hakkı tanıdığı için çok teşekkür ediyorum. 14 gün buradayız inşallah sağ salim eve döneriz” şeklinde konuştu.

Osman Nuri Yeşilyurt isimli vatandaşta yurda döndüğü için mutlu olduğunu söyleyerek “Yurdum benim cennetim, yurduma döndüğüm için çok sevinçli ve mutluyum. Avrupa’yı gördüm bu ülkeye kem gözle bakanlar Türkiye’nin nasıl büyük bir devlet olduğunu görsünler. Rabbime şükürler olsun ülkemize döndük. Avrupa’da maske bile vermiyorlar, böyle devleti hiçbir yerde göremezsiniz. 14 gün değil 114 gün kalırım, aç susuz kalır ama yine de ülkemde kalırım” ifadelerine yer verdi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Şehit polis memurunun 7 yaşındaki kızı 23 Nisan’ı kutladı
Şehit polis memurunun 7 yaşındaki kızı 23 Nisan’ı kutladı
Doç. Dr. Mustafa Aydın: “Dr. Yavuz Kalaycı’nın vasiyetini yerine getirmek boynumuzun borcudur”
Doç. Dr. Mustafa Aydın: “Dr. Yavuz Kalaycı’nın vasiyetini yerine getirmek boynumuzun borcudur”
SAHUR VE İFTAR İÇİN DENGELİ BESLENME ÇOK ÖNEMLİ
SAHUR VE İFTAR İÇİN DENGELİ BESLENME ÇOK ÖNEMLİ

banner371

banner363

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim