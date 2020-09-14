Almanya’daki yerel seçimlerin kazananı Merkel’in partisi oldu
ALMANYA’NIN 14 MİLYONU AŞKIN SEÇMENE SAHİP KUZEY REN-VESTFALYA EYALETİNDE YAPILAN YEREL SEÇİMLERİN GALİBİ ALMANYA BAŞBAKANI ANGELA MERKEL’İN PARTİSİ CDU OLDU.
Almanya’nın 14 milyonu aşkın seçmene sahip Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde yapılan yerel seçimlerin galibi Almanya Başbakanı Angela Merkel’in partisi CDU oldu.
Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde (KRV) yerel seçimler gerçekleştirildi. Korona virüs (Covid-19) tedbirleri altında gerçekleştirilen seçimlerde eyalet genelinde, resmi olmayan sonuçlara göre Hristiyan Demokrat Birlik Parti (CDU) yüzde 37, Sosyal Demokrat Parti (SPD) yüzde 23,8, Yeşiller (Grüne) yüzde 18,8, Hür Demokrat Parti (FDP) yüzde 5,4, Alternatif Partisi (AfD) yüzde 4,9, Sol Parti (De Linke) yüzde 3,4 oy aldı. Bazı şehirlerdeki Türk kökenli belediye başkanları seçilmezken, belediye meclisi üyelerinde çok sayıda Türk kökenli girdi. Geçen seçimlere göre CDU yüzde 1,6, SPD yüzde 7,7 oy kaybederken, Yeşiller Partisi’nin oylarını yüzde 7 arttırdı.
Eyaletin dört büyük kenti, Köln, Düsseldorf ve Dortmund ve Hamm’de belediye başkanlarının seçimi 27 Eylül’de yapılacak ikinci tur seçimlere kaldı.
Irkçı oylar artış gösterdi
Gelsenkirchen şehrinde WIN Partisi’nden belediye başkan adayı olan Ali Rıza Akyol, elde edilen sonucun yeterli olmadığını ifade ederek, ırkçı partilerin oylarının arttırmasını endişe verici olarak nitelendirdi. Akyol, seçime katılım oranının düşük olduğunu da belirterek, 3 kişi ile meclise girmeyi başardıklarını söyledi.
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